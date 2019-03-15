Программисты Кима

"Наблюдатели, занимающиеся имеющимися в Северной Корее технологиями, все чаще упоминают, что страна может стать важной площадкой для IT-решений", - отмечает журналист.





"На протяжении нескольких лет корейцы занимают хорошие места на международных соревнованиях по программированию. В 2016 году команда студентов из Северной Кореи заняла 28-е место из 100 на International Collegiate Programming, соревновании по поиску решений различных проблем в программировании. Корейцы обогнали команду Стэнфордского университета, цитадели IT-технологий", - подчеркивает автор.









"На протяжении нескольких лет страны со всего мира в рамках аутсорсинга привлекают Северную Корею для оказания IT-услуг, от программирования видеоигр и распознавания лиц до создания анимаций, - отмечает Лилл. - Официальной статистики об объеме этой отрасли экономики нет, но ясно, что ей не препятствуют даже введенные санкции ООН. (...) Ни для кого не секрет, что китайские и российские фирмы обходят санкции. Вероятно, это касается и IT-сектора".





"Программирование для других стран - это устоявшаяся бизнес-модель в Северной Корее", - говорит Нильс Вайзензее, бизнесмен из Шанхая, регулярно обучающий основам предпринимательства жителей Северной Кореи. "Вайзензее считает возможным, что в будущем, если санкции снова будут ослаблены, Северная Корея станет более популярной в качестве площадки для аутсорсинга уже потому, что в стране есть соответствующие трудовые ресурсы", - передает издание.





"На наших курсах по открытию бизнеса, которые мы проводим в стране, мы неоднократно встречаем участников, которые находят креативные IT-решения для своих проблем", - отмечает мужчина.





"В начале этого десятилетия в стране проживало около 10 тыс. людей с образованием в сфере IT, сейчас их, возможно, в два раза больше, - продолжает Лилл. - С 2002 года страна работает над собственной операционной системой Red Star. (...) Несмотря на то, что многие ее элементы кажутся скопированными с Windows или Mac OS, согласно анализу, проведенному для общества хакеров Chaos Computer Club три года назад, большая часть кода была написана корейцами".





Одной из особенностей Red Star являются возможности для слежки, указывает журналист. Интегрированный в систему инструмент водяного знака маркирует открываемые в операционной системе данные серийным номером жесткого диска, благодаря чему можно проследить распространение этих данных. Маркировка ставится и на флэш-карты, с помощью которых в Корее обычно передают, например, запрещенные фильмы и тексты. Установленная в Red Star антивирусная программа удаляет материалы, обладающие нежелательным характеристиками.









"С интернет-контентом большинство пользователей, вероятно, знакомы мало, ведь государственный интранет Kwangmyong не связывает с миром, а лишь предоставляет односторонний доступ к университетам, библиотекам и другим официальным учреждениям страны. Тем не менее, это ограничение не мешает стране достигать высокого качества программирования, ведь в то время, как большинство населения не имеет доступа к компьютерам, перспективные молодые люди на привилегированных условиях получают образование в специальных школах. Тот, кто отличится в учебе, может потом обучаться в китайских университетах и там пользоваться плодами интернета", - повествует Лилл.





Однако, по словам Мартина Уильямса, администратора сайта NK Tech, посвященного технологиям Северной Кореи, получаемые корейцами знания используются не совсем конструктивно. "Там речь идет в первую очередь не о разработке программного обеспечения, которое поможет в строительстве заводов. Акцент делается на хакерстве", - говорит он.







