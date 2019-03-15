Бывший глава «Миноблмясомолпрома» приговорен к 7 годам лишения свободы

А его товарищ, экс-глава компании «Минскоблпродукт» Игорь Чухлей, которого подозревали в выманивании кредита, получил 6 лет колонии усиленного режима. Данная информация размещена на сайте Верховного суда.





В мае 2017 года стало известно, что Ракомсина будут судить за выманивание кредита и взятки. Затем история получила продолжение.





Выяснилось, что гендиректор госхолдинга «Миноблмясомолпром» дал указание руководителю компании «Минскоблпродукт» (МОП), которая была зарегистрирована в России и входила в состав холдинга, принять экономически необоснованное решение о заключении договора с Банком развития Беларуси, на основании которого МОП открыли возобновляемую кредитную линию с предельным размером единовременной задолженности в сумме 2 млрд российский рублей для расчетов с «Миноблмясомолпромом» за молочную продукцию, говорится в сообщении ВС. Во исполнение указания Ракомсина продукция реализовывалась в МОП в завышенных объемах и по ценам, не соответствующим спросу и ситуации на российском рынке, отметили в суде.





В результате таких действий для МОП и других предприятий холдинга наступили тяжкие последствия в виде причинения ущерба, связанного с хранением продукции, реализацией продукции по ценам ниже закупочных, а также предоставлением скидок и займов на общую сумму не менее 22,8 млн рублей.





Глава «Минскоблпродукта» в свою очередь для выманивания кредита во избежание его приостановления совершил действия по сокрытию убытков МОП, а именно «организовал составление заведомо для него ложных документов об отгрузке молочной продукции, приобщении заведомо ложных документов и сведений о приобретении и реализации продукции к бухгалтерскому учету МОП, в результате чего образовалась фиктивно завышенная им дебиторская задолженность, являющаяся активом юридического лица, тем самым сокрыв полученные обществом убытки от реализации за 2015 год. После этого Чухлей предоставил в Банк развития документы, содержащие ложные сведения.









Он же организовал незаконные перечисления с расчетных счетов МОП денежных средств под предлогом оплаты фактически не поставленной и не планируемой к поставке в будущем молочной продукции, что причинило компании ущерб в размере более 2 млн белорусских рублей.





Чухлей также реализовывал продукцию в адрес подконтрольной ему компании на заведомо экономически невыгодных для возглавляемого им «Минскоблпродукта» условиях, чем причинил МОП ущерб на 1,25 млн белорусских рублей. Он же отвлекал оборотные средства МОП путем предоставления заемных средств подконтрольной ему фирме.





В сообщении ВС также говорится, что бывший глава «Минскоблпродукта», осознавая убыточность сделок, реализовал в адрес российского Альфа-Банка векселя по ценам, установленным банком на дату реализации, на общую сумму свыше 1 млрд российских рублей, которая на момент реализации была меньше общей суммы номинальной стоимости векселей, указанной выше. Это причинило МОПу ущерб на 2,7 млн белорусских рублей.





В итоге суд Фрунзенского района Минска, учтя предыдущую судимость Дмитрия Ракомсина, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с конфискацией имущества.





Игорь Чухлей приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.









Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.





Стоит отметить, что летом 2018 года был задержан еще один гендиректор «Миноблмясомолпрома» Владимир Лапицкий.



