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На торги выставили новый учаток под многоэтажное жилье прямо у метро «Грушевка». Но есть нюанс

16.03.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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В апреле пройдут торги на право построить прямо возле метро «Грушевка» многоэтажное жилье и в нагрузку — многофункциональный комплекс.


Изображение: "Яндекс Карты"
 
Об этом REALTY.TUT.BY рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Начальная цена участка с учетом сноса — более 17 миллионов.

16 апреля в центре недвижимости пройдут торги на право застроить сочлененный участок, состоящий из двух наделов земли прямо возле метро «Грушевка».

Первый надел в 4,9 гектара (ближе к улице Щорса) нужно застроить многоэтажными домами и объектами общественного назначения. А на площади в 1,9 гектара (ближе к проспекту Жукова) надо возвести многофункциональный комплекс. Для реализации этих задумок нужно будет снести и расселить частный сектор.

Начальная цена права освоить эту землю — 2,58 миллиона рублей. Но куда дороже инвестору обойдется снос частного сектора, на который надо потратить примерно 14,5 миллиона.

Еще одно обременение — возвращение после сноса и расселения в состав земель Минска участка в 1,91 гектара. Видимо, город собирается строить на нем социальную инфраструктуру вроде детского сада.

Отметим, что участок под многофункциональный комплекс не единожды выставляли на аукцион отдельным лотом, но желающих его приобрести не было. Судя по всему, поэтому было принято решение дать его в нагрузку к куда более интересному лоту.

Тихон Чашейко говорит, что информация об аукционе появится в ближайшие дни на сайте Минского городского центра недвижимости.


 
Теги: Минск
 
 
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В апреле пройдут торги на право построить прямо возле метро «Грушевка» многоэтажное жилье и в нагрузку — многофункциональный комплекс.
 
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