В НАТО назвали имя нового командующего сил альянса в Европе

Тод Д. Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель





Сейчас Уолтерс возглавляет Воздушное командование НАТО, а также руководит главным штабом ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой на авиабазе Рамштайн в Германии. Он отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран-членов НАТО, осуществляя командование воздушными силами США в 104 странах мира.





Согласно процедуре новое назначение Уолтерса должен одобрить американский Сенат, после чего он сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.





Тод Д. Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель, участвовал в операции США в Ираке.





Накануне Североатлантический альянс опубликовал ежегодный доклад генсека НАТО, в котором говорится о роли Украины для безопасности альянса. Также в НАТО вновь подтвердили перспективу членства Украины в альянсе.



