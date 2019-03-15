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В НАТО назвали имя нового командующего сил альянса в Европе

16.03.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Североатлантический совет утвердил назначение генерала Тода Д. Уолтерса на пост верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и главы Европейского командования США. Об этом сообщается на сайте альянса в пятницу, 15 марта.


Тод Д. Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель


Сейчас Уолтерс возглавляет Воздушное командование НАТО, а также руководит главным штабом ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой на авиабазе Рамштайн в Германии. Он отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран-членов НАТО, осуществляя командование воздушными силами США в 104 странах мира.

Согласно процедуре новое назначение Уолтерса должен одобрить американский Сенат, после чего он сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.

Тод Д. Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель, участвовал в операции США в Ираке.

Накануне Североатлантический альянс опубликовал ежегодный доклад генсека НАТО, в котором говорится о роли Украины для безопасности альянса. Также в НАТО вновь подтвердили перспективу членства Украины в альянсе.


 
 
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Североатлантический совет утвердил назначение генерала Тода Д. Уолтерса на пост верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и...
 
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