Проданный смех: Как певица Алеся и друг Лукашенко богатеют на Comedy Club и «Доме-2»

Появившись на телеэкранах в конце 2008 года, российский телеканал ТНТ скоро приобрел довольно значимую беларускую телеаудиторию. Унылый государственный телеконтент был наконец щедро разбавлен юмористическими передачами, комедийными сериалами и полнометражными фильмами.





Однако в 2011 году вокруг телеканала стали происходить странные вещи.





Всё началось с того, что с 1 июня 2011 года главный столичный телеоператор МТИС перевёл ТНТ в цифровой пакет. Это сейчас вся страна переведена на «цифру», а тогда это означало прекращение доступа широкой телеаудитории к каналу. Примеру государственного оператора последовали региональные кабельщики. Осенью 2011 года канал исключил из распространения крупнейший оператор цифрового телевидения Zala, обосновав это его высокой стоимостью.





Однако белорусский ретранслятор российского канала ООО «АИТ-Вавилен» не отчаялся и перезаключил с ТНТ лицензионный договор на 2012 год.





Далее административный ресурс включился на полную. Министерство информации Беларуси внезапно лишило «АИТ-Вавилен» права на распространение иностранной медиапродукции





И потребовало от оператора кабельного телевидения документы, которые ранее не запрашивало у других. Сообщалось, что разрешение на трансляцию ТНТ ожидалось в апреле 2012 года, но Мининформ затягивал время и находил все новые недостатки в предоставленной документации. Долгожданного разрешения «АИТ-Вавилен» так и не получил. В 2015 году ТНТ взыскивает со своего белорусского ретранслятора задолженность по лицензионному соглашению в размере 132 тысяч долларов, а через год «АИТ-Вавилен» ликвидируют за неосуществление предпринимательской деятельности.





Чем же так насолил белорусским властям развлекательный канал?





Часть медиаэкспертов рассмотрели в этом сугубо экономические причины и желание государства «отжать» у частника права на показ ТНТ, поскольку канал быстро стал популярным, что сказалось на рейтингах государственных телеканалов. Доходило до того, что канал «ЛАД» (с конца 2011 года – «Беларусь 2») закупал у российского ТНТ сериалы и показывал их с отставанием в несколько серий.





Другие источники утверждали, что инициатива отключения канала исходила от идеологической вертикали. В юмористических передачах неоднократно шутили над белорусским руководством, а непосредственно перед отключением канал показал запрещенный в Беларуси антитоталитарный фильм «V — значит Вендетта». Кто-то даже сдержанно похвалил белорусские власти, которые дескать хоть и топорно, но уменьшили российскую медиаэкспансию в Беларуси.





Однако в 2015 году ТНТ как ни в чём не бывало возвращается в белорусское телевещание.





На этот раз канал получил название ТНТ-International, а его белорусским ретранслятором стала фирма ООО «Трио Медиа». Из оригинального российского контента стали вырезать абсолютно любые упоминания Беларуси, даже положительные. Так, белорусские телезрители не увидели последние пару минут одного из номеров Вадима Галыгина – гражданина Беларуси, известного своими провластными взглядами. Таким образом, идеологическую проблему удалось разрешить. А как же с экономической?





Прибыль ретрансляторов состоит из разницы между покупкой лицензионного контента и продажей его кабельным операторам, а также доходов от рекламы. По некоторым данным, уже в начале 2015 года ТНТ-International занял уверенное 4-е место по объему аудитории среди всех каналов Беларуси, а в сегменте до 44 лет какое-то время уступал лишь НТВ-Беларусь, а в 2016-м вышел на первое место. Более того, канал обладает уникальной рекордно молодой аудиторией – ядром его зрителей является телеаудитория до 35 лет.









По данным ЧУП “Реальное измерение”

Кто стал снимать сливки с лакомого куска телерынка





Белорусский правообладатель ТНТ – частная фирма ООО «Трио Медиа» – была зарегистрирована в октябре 2013 года. Ее директор – Сергей Булацкий, представитель известной в журналистских кругах династии Булацких. У ее истоков стоял Григорий Булацкий, основатель и первый декан факультета журналистики БГУ. Старший сын Григория Вячеслав является заведующим кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики. Его сын Павел в настоящее время возглавляет спортивный канал «Беларусь-5».













Имя младшего сына Григория Булацкого, Сергея Булацкого стало широко ассоциироваться с государственной цензурой. В начале 1990-ых Булацкий занимал пост зампредседателя Гостелерадио. После 1994 года Сергей Булацкий работал в Администрации президента, в 2002 – 2007 годах был замминистра информации, после чего стал директором «НТВ-Беларусь».





Его имя фигурировало в истории с закрытием радиостанции «Беларуская маладзёжная» и упоминалось в истории с рейдерским захватом «Альфа-радио». Сообщалось, что в марте 2006 года Сергей Булацкий лично обзванивал радиостанции с требованием не выводить в прямой эфир звонки слушателей.









Скриншот с форума Radioscanner





Когда в 2010 году из эфира «НТВ-Беларусь» вырезали «Крестных батек», директор телеканала Сергей Булацкий просто отказался от комментариев. Цензуру на ТНТ-International он объяснил тем, что якобы это международная версия канала, которую редактирует непосредственно российский офис ТНТ. В действительности, международной версией канала является ТНТ-Comedy, откуда контент, естественно, не вырезали. ТНТ-International – сугубо белорусская редакция канала, контент которой, надо полагать, формируется не без согласования с белорусской стороной.





Но кто же собственник телеканала? Кто снимает сливки с просмотров белорусской аудиторией Comedy Club и «Дома-2»?





Основными долями в праве собственности обладают двое известных граждан Беларуси: Сергей Тетерин (держатель 40% доли ТНТ-International) и Ольга Минец (39.9% доли). Остальная часть собственности компании принадлежит фирме ООО «АМГ-Информ», следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц.













Сергей Тетерин известен давними близкими отношениями с Александром Лукашенко. В разное время Тетерин занимал должности первого замминистра спорта, помощника президента, вице-президента Национального олимпийского комитета.









Сергей Тетерин – слева.





В настоящее время Сергей Тетерин возглавляет Белорусскую теннисную федерацию. По слухам, ещё в 1990-х годах Тетерин был тренером Лукашенко по теннису и в паре с ним частенько обыгрывал российских политиков.









Тетерин косит траву вместе с Лукашенко и Депардье. Фото: БелТА





Ольга Минец более известна общественности как певица Алеся. Дочь исполнителя хита «Слушай Батьку!» и автора гимна так называемого Союзного государства Анатолия Ярмоленко. В настоящее время проживающая на Кипре певица Алеся в 2012 году президентским указом удостоилась медали Франциска Скорины.





Кстати, муж Алеси, бизнесмен Леонид Минец, владеет телеканалом «БелМузТВ», который получил лицензию на продукцию канала ТНТ4 и теперь транслирует архивные программы и ранние сезоны сериалов ТНТ. Директором канала «БелМузТВ» является возглавлявший главную дирекцию «Беларусь-1» Александр Капенкин.





Но и это еще не все. «БелМузТВ» и «ТНТ-International» входят в единый холдинг, гендиректором которого до недавнего времени являлся муж экс-помощницы президента Натальи Петкевич, бывший замглавы Белтелерадиокомпании и руководитель АТН, а ныне – директор «Беларусь-24» Александр Мартыненко.





К государственной монополии в сфере телевидения в Беларуси уже давно привыкли. Но вот чтобы экс-чиновники и приближённые к властному окружению деятели культуры при неясных обстоятельствах заполучали рейтинговый канал и обогащались на популярном развлекательном контенте – такого, пожалуй, ещё не было.







