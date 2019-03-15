Сырье вторичное - дело первичное

Этот слоган, очень точно отражающий актуальность вопроса переработки вторичных материальных ресурсов, дал название недавно состоявшейся публичной дискуссии.



Участие в ней приняли представители городского исполнительного комитета, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного ремонтно-эксплуатационного управления, горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдела гигиены зонального центра гигиены и эпидемиологии, молодежного общественного объединения «Время Земли», бизнесмен из Лунинца, журналисты и просто неравнодушные к данной проблеме граждане, в частности старшие преподаватели, а также студенты экономического факультета и факультета банковского дела Полесского государственного университета.



В ходе дискуссии, которая, к слову, длилась более полутора часов, обсуждались блоки проблем. К примеру, первый блок содержал вопросы, связанные с раздельным сбором вторсырья, установкой заглубленных контейнеров и, что немаловажно, бытовой и социально-экологической культурой. Ведь мало просто обеспечить население достаточным для города количеством заглубленных контейнеров или емкостей для раздельного сбора, скажем, макулатуры, стекла, ПЭТ-бутылки, к чему коммунальники и стремятся, в частности уже установлен 171 заглубленный контейнер, в планах - еще несколько десятков. Надо научить людей чувствовать себя хозяевами и правильно пользоваться всем этим. А у нас, к сожалению, имеют место случаи, когда в дорогостоящие мешки заглубленных контейнеров выбрасываются, к примеру, предметы, которые портят их, высыпается неостывшая зола, которая прожигает в них дырки. И вряд ли ситуацию, как прозвучало одно из предложений, исправит увеличение штрафов за подобные дела.



Шел разговор о работе сортировочно-перегрузочной станции твердых коммунальных отходов, о закрытии мусоропроводов в многоэтажках, об условиях и возможностях для частного бизнеса в коммунальном обслуживании города и многом другом, в частности о необходимости реализации информационных проектов, которые бы не только способствовали большей мотивации наших людей на поддержание порядка в городе, на раздельный сбор вторсырья, но и формировали бы у пинчан экологическое сознание.

В тему!

Полиэтиленовый пакетик? Неактуально!

Недавно Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны». В этой связи даны задания повысить качество оказываемых услуг, сделать более справедливой тарифную политику, улучшить качество питьевой воды и многие другие. Что касается обращения с коммунальными отходами, ставится задача по максимальному извлечению вторичных ресурсов и вовлечению их в хозяйственный оборот. Небольшая деталь: в Директиве четко прописано о необходимости поэтапного снижения использования полиэтиленовой упаковки с ее замещением экологически безопасной упаковкой, в том числе из стекла и бумаги.



Наталья Кирковец