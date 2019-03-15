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Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…

16.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…

Акцию под таким названием к 75-летию освобождения Беларуси организовали в Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района. Она объединила разные поколения: посадочный инвентарь взяли в руки представители первичной организации БРСМ и посетители, специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

— К такой значимой для страны и всех нас дате, к запланированным торжествам мы решили «одеть» наш поселок в зеленое. Декоративные деревья — сумах, высаженные на центральной улице у здания районного объединения БелТИЗ, добавят сочных красок в «наряд» райцентра к празднику, — считает директор ТЦСОН Антонина Эйсмонт.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.


Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…
Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…
Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…
Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…
Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…
Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…
Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…
Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…
Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…
Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…
Посади дерево во имя мира, вечности и жизни…

 
 
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Акцию под таким названием к 75-летию освобождения Беларуси организовали в Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района. Она...
 
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