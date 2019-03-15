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Хочу на концерт Лепса, а денег нет. Как попасть на него совершенно бесплатно? Отвечаем

16.03.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса, который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке


Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 2 парных билетов. Соответственно, победителей будет 2, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 21 марта, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 22 марта.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Не исключено, что для кого-то «самый лучший день» наступит 22 марта: именно тогда в Минске выступит Григорий Лепс, без чьих песен — давайте начистоту — не обходится ни одна свадьба, день рождения или корпоратив в СНГ. Кстати, в 2018 году Григорий Лепс стал самым популярным и ожидаемым в «Новогоднюю ночь» российским певцом по результатам народного голосования в официальном сообществе Первого канала в сети «Одноклассники»: он набрал рекордное количество голосов, опередив Ани Лорак, Полину Гагарину и даже группу «Ленинград».

Когда: 22 марта.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: от 35 до 220 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY


Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

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Теги: Минск
 
 
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