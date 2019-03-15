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Нет таких профессий и высот, которые б они не покорили

16.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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В преддверии 8 Марта в областном общественно-культурном центре прошел ежегодный торжественный прием женщин руководством Гомельской области, на котором чествовали лучших тружениц и активных общественниц. Всех их объединяет то, что они не только прекрасные женщины, реализовавшиеся в своей профессии, а еще любимые и любящие жены, заботливые мамы и бабушки. Среди 60 приглашенных были и две представительницы Будакошелевщины, с которыми мы с большим удовольствием знакомим читателей районки.

Пожалуй, сегодня не найдется такой профессии и сферы, где бы не работали женщины. Несмотря на занятость, они успевают вести домашнее хозяйство, воспитывать детей, принимать активное участие в общественной жизни и при этом всегда оставаться красивыми, неповторимыми и очаровательными.
Алеся Афанасенко более шести лет трудится социальным работником отделения социальной помощи на дому ТЦСОН. Она признается, что непосредственная работа с людьми приносит ей большое удовольствие, ведь здесь можно сполна проявить такие качества, как отзывчивость, понимание, доброта и сострадание. Все ее подопечные отзываются о ней как об ответственном и добросовестном человеке, она всегда приветлива, готова выслушать и, конечно же, оказать необходимую помощь по домашнему хозяйству. Сходить в аптеку за лекарствами и в магазин за продуктами, оплатить коммунальные платежи, навести порядок в доме, приготовить вкусный обед – вот лишь те немногие обязанности, которые она ежедневно выполняет.
На сегодняшний день на обслуживании Алеси Михайловны находятся 12 человек, трое из них лежачие, 1 – инвалид и 1 – участник ВОВ.

Нет таких профессий и высот, которые б они не покорили
Алеся Афанасенко

– Работать с категорией людей, которые не могут сами себя обслужить, – огромный и тяжелый труд, ведь они нуждаются в особом уходе. Их можно сравнить с маленькими детьми, которым нужно подать, принести, накормить. Они часто показывают характер, капризничают, но я настолько к ним привыкла, что научилась спокойно реагировать на перепады их настроения, ведь где-то надо их просто пожалеть, выслушать, поддержать добрым словом. А та благодарность, с какой они на меня смотрят, – лучшее подтверждение тому, что с выбором профессии я не ошиблась, – отмечает Алеся Михайловна.
Каждый будний день нашей героини начинается в 5 утра. Перед работой она успевает сделать все домашние дела и накормить своих домочадцев завтраком, а затем спешит к тем, кто в ней особо нуждается. И так изо дня в день на протяжении шести с половиной лет. Домой, где ее всегда с нетерпением ждут любящий супруг и четверо детей, она возвращается к девяти вечера. Вечернее время они проводят вместе, своей большой и дружной семьей, делятся событиями за день, обсуждают успеваемость в учебе, строят планы. Семья для нее – самое большое богатство, смысл жизни. Детям женщина уделяет большое внимание, а они, в свою очередь, проявляют заботу о своей маме, радуют успехами в учебе и творчестве, рисуют, играют на музыкальных инструментах, посещают воскресную школу, ведут активный образ жизни.
После окончания школы Алеся Михайловна поступила в художественный колледж народных промыслов, где получила профессию художник росписи по дереву. И хоть по специальности работать ей не довелось, тяга к рисованию дает о себе знать. Она с огромным удовольствием применяет умения в повседневной жизни. Так, например, недавно своими рисунками украсила подъезд в доме. Это не только радует взгляд жильцов, но и поднимает им настроение. А еще она пишет картины, расписывает шкатулки, лепит игрушки, вкладывая в свои изделия не только талант, но и частичку своей души.
Алеся Афанасенко – человек с большим сердцем. Ее любви и заботы хватает всем: родным, близким и совершенно чужим людям, с которыми она ежедневно сталкивается по роду своей деятельности. Поэтому совершенно неслучайно, что она занесена на районную Доску почета. А еще в ее копилке грамоты и благодарственные письма от руководства района.
– Замечательным и совершенно неожиданным подарком для меня в преддверии 8-го Марта стала поездка в Гомель на торжественный прием женщин, – делится Алеся Михайловна. – Те эмоции, которые я испытала, сложно передать словами. Я ощущала себя, словно Золушка на балу, рядом с такими же красивыми и счастливыми представительницами прекрасной половины человечества. Отрадно, что нам, самым обыкновенным женщинам и простым труженицам, уделяется такое внимание. Одним словом, воспоминания об этом светлом дне я буду бережно хранить и с гордостью рассказывать своим знакомым.
О том, что она свяжет свою жизнь с сельским хозяйством и коренным образом поменяет привычный уклад жизни, еще буквально несколько лет назад Валентина Василькова из Еремино Гомельского района и представить себе не могла.

Нет таких профессий и высот, которые б они не покорили
Валентина Василькова

– Вся моя жизнь так или иначе связана с сельским хозяйством, – делится Валентина Григорьевна. – Отец был животноводом, мама работала дояркой на ферме, и я охотно ходила с ней на дойки и уже тогда прониклась особым интересом и любовью к буренкам. Да и семья наша всегда держала домашнее хозяйство, заботы о котором зачастую ложились на мои плечи. А это, к слову, мне никогда не было в тягость, уход за живностью приносил мне удовольствие. Еще я всегда была творческой личностью, активной участницей самодеятельности и различных конкурсов, тянулась к пению. Поэтому после окончания школы поступила в Гомельский колледж искусств имени М.Ф. Соколовского на специальность «руководитель вокального ансамбля». 14 лет проработала в Костюковском государственном аграрно-техническом профессиональном лицее по специальности.
Несмотря на насыщенную и интересную жизнь, тяга к сельскому хозяйству все же давала о себе знать. Решающим в судьбе женщины стал звонок от главного зоотехника ОАО «Агрокомбинат «Южный», которая предложила ей пойти на курсы техников-осеменаторов и попробовать себя в совершенно новой профессии. Наша героиня долго раздумывать не стала и с легкостью освоила новое дело. С этого времени и начался отсчет трудовой биографии Валентины Васильковой уже в совершенно другой ипостаси, где, надо сказать, она значительно преуспела.
Уже 4 года женщина трудится оператором по искусственному осеменению крупного рогатого скота в СУП «Андреевка». Валентина Григорьевна не только востребованный специалист, но еще и любящая, заботливая мама троих детей. Ее старший сын Роман – студент факультета физической культуры Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, дочь Карина заканчивает железнодорожный колледж и в скором времени станет экономистом, а самому младшему, Назару, еще нет и двух лет.
– Никогда не пожалела, что решила кардинально изменить свою жизнь, ведь благодаря этому не только занимаюсь любимым делом, но и нашла свое женское счастье, – отмечает Валентина Василькова. – После рождения младшего сына в декрете долго засиживаться не стала и, когда ребенку было 4 месяца, вышла на работу. Благо, бабушки поддержали мое решение и взяли на себя заботу о внуке. Конечно, как любая мать, я хочу больше времени проводить с детьми, но, понимая всю ответственность, которая на мне лежит, не могу оставить работу, ведь в животноводстве осеменатор на особом счету, без него отрасль не сможет полноценно функционировать: не будет воспроизводства стада, а значит, не будет и молока, и мяса. Безусловно, профессию осеменатора освоить в кратчайшие сроки невозможно, здесь требуются специальные навыки и знания, но самое важное – нужно любить животных, заботиться о них, ежедневно наблюдать.
Эффективность осеменения буренок у Валентины Григорьевны составляет 98% – это лучший показатель в хозяйстве. Но на достигнутом женщина останавливаться не собирается, планирует и дальше совершенствовать свое профессиональное мастерство. Каждое утро она с радостью спешит на работу и с энтузиазмом берется за любимое дело. И можно быть уверенным, что все у нее получится, ведь она остается верна сделанному когда-то выбору и работу в сельском хозяйстве оставлять не собирается.
Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора

 
Теги: Гомель
 
 
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В преддверии 8 Марта в областном общественно-культурном центре прошел ежегодный торжественный прием женщин руководством Гомельской области, на...
 
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