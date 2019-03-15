Россельхознадзор снял санкции с шести белорусских предприятий

Речь идет о предприятиях:
- ООО «Праймилк» (сухая молочная продукция),
- филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (сухая молочная продукция).
- ПУП «Мстиславльмолоко» (сыры),
- филиал «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (сухая молочная продукция),
- ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» (сыры, масло),
- ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС).
Ограничения на поставки продукции последних четырех компаний сняты на основании полученных материалов расследования и принятых мер по устранению выявленных нарушений и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь о соответствии предприятий ПУП «Мстиславльмолоко» и ОАО «Ошмянский мясокомбинат» ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и Российской Федерации, сообщили в Россельхознадзоре.