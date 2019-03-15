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Россельхознадзор снял санкции с шести белорусских предприятий

16.03.2019 10:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Россельхознадзор снял санкции с шести белорусских предприятий
Фото из открытых источников

Речь идет о предприятиях:

  • ООО «Праймилк» (сухая молочная продукция),
  • филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (сухая молочная продукция). 
  • ПУП «Мстиславльмолоко» (сыры),
  • филиал «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (сухая молочная продукция),
  • ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» (сыры, масло),
  • ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС). 

Ограничения на поставки продукции последних четырех компаний сняты на основании полученных материалов расследования и принятых мер по устранению выявленных нарушений и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь о соответствии предприятий ПУП «Мстиславльмолоко» и ОАО «Ошмянский мясокомбинат» ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и Российской Федерации, сообщили в Россельхознадзоре. 

Россельхознадзор снял санкции с шести белорусских предприятий
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Временные ограничения на поставки в Россию отменяются с 16 марта 2019 года.
 
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