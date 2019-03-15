Россельхознадзор снял санкции с шести белорусских предприятий

Речь идет о предприятиях:

ООО «Праймилк» (сухая молочная продукция),

филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (сухая молочная продукция).

ПУП «Мстиславльмолоко» (сыры),

филиал «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (сухая молочная продукция),

ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» (сыры, масло),

ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС).