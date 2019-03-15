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На Чижовском водохранилище с отколовшейся льдины спасли двух рыбаков

16.03.2019 09:40 — Разное | Интерфакс  
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Двое рыбаков оказались на отколовшейся льдине на Чижовском водохранилище, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"15 марта 2019 в 16.48 на номер "101" от мужчины поступило сообщение о том, что он и его товарищ находятся на льдине, которая откололась от берега акватории Чижовского водохранилища в Минске по ул.Голодеда,60 (напротив)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что по прибытии к месту вызова спасатели обнаружили в 200 метрах от берега (глубина в данном месте около 3 м) на льдине толщиной 13 см двое мужчин. Они рыбачили, когда лед откололся от берега.

Оба рыбака спасены, в медицинской помощи не нуждались.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Двое рыбаков оказались на отколовшейся льдине на Чижовском водохранилище, сообщили в Минском городском управлении МЧС. "15 марта 2019 в 16.48 на номер "101" от мужчины...
 
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