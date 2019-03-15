Развитие объединенной системы ПВО согласовали страны СНГ - Минобороны Казахстана

Вопросы развития военного сотрудничества в СНГ обсудили в Москве на заседании Комитета начальников вооруженных сил стран Содружества, сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

От Казахстана в заседании принял участие первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС Казахстана Мурат Майкеев, говорится в сообщении Минобороны, распространенном в субботу.

"В ходе заседания начальники штабов стран СНГ согласовали дальнейшее развитие объединенной системы противовоздушной обороны, исходя из современных задач, обменялись мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в мире и проанализировали вызовы и угрозы безопасности государств Содружества", - отмечается в сообщении.

По итогам заседания одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, согласованы пути адаптации объединенной системы ПВО к решению задач воздушно-космической обороны, а также намечены совместные мероприятия на следующий год.

М.Майкеев провел также двусторонние встречи с начальниками Генеральных штабов Вооруженных Сил России и Армении генералом армии Валерием Герасимовым и генерал-лейтенантом Артаком Давтяном, в ходе которых были рассмотрены и обсуждены приоритеты дальнейшего военного сотрудничества, сообщает пресс-служба.