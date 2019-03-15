Суд оставил под арестом до 5 апреля обвиняемого в стрельбе в Новой Зеландии

Окружной суд Крайстчерча оставил обвиняемого в убийстве и стрельбе в мечети 28-летнего Брентона Тарранта под стражей до 5 апреля, сообщил в субботу Television New Zealand.

Отмечается, что заседание было закрытым для общественности.

В пятницу после дневной молитвы несколько человек ворвались в две мечети в Новой Зеландии - в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде - убив 49 человек и ранив еще около 40, в том числе детей. По данным правоохранительных органов, после стрельбы были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Однако в полиции отметили, что не могут утверждать, что нет других подозреваемых .