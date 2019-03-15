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США продолжают переброску стратегической авиации в Европу

16.03.2019 09:04 — Разное | Интерфакс  
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Соединенные Штаты в пятницу перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, следует из данных западных авиадиспетчерских служб.

Как сообщалось, накануне на авиабазе Фэрфорд уже приземлились три таких бомбардировщика. По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

Перед прибытием в пятницу на авиабазу Фэрфорд бомбардировщик B-52H с бортовым номером 60-0058 и позывным CLIP91, вылетевший с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана).

После трансатлантического перелета бомбардировщик прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику.

 

 
 
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Соединенные Штаты в пятницу перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные...
 
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