В Солигорском районе BMW ночью вылетел с дороги: пассажиры погибли, водитель в реанимации

Авария произошла 16 марта после полуночи в Солигорском районе на дороге из райцентра, рядом с деревней Равецкий Лес, сообщили AUTO.TUT.BY очевидцы.





BMW E39, в котором находились три человека, вылетело с дороги и врезалось в дерево: погибли два пассажира, молодые парни из Солигорска, водитель серьезно травмирован.























— Мы с мужем ехали из Солигорска в деревню за ребенком. Это BMW тогда ехало навстречу, нормально, машина не неслась. В деревне мы не задержались, сразу поехали обратно, а по дороге уже увидели этот BMW весь искореженный, от машины мало что осталось, детали везде валялись, — рассказала очевидец последствий аварии Диана.

На месте ДТП в тот момент уже были люди, они пытались оказать помощь пострадавшим в аварии молодым людям.

— Один парень вылетел из машины, лежал на земле, он не подавал признаков жизни. У него паспорт выпал из кармана, год рождения — 1997-й… Второй пассажир был в машине, хрипел, мы ему пытались помочь, нашатырь подносили нюхать.

Женщина говорит, что водитель BMW все время пытался помочь пострадавшим приятелям, он тоже был травмирован, весь в крови.

— Он не был пьяный, мы с ним говорили. Сказал, что, наверное, заснул за рулем, поэтому так произошло. Но дорога там нормальная, новая, ям нет, единственное, — мокро после дождя было.