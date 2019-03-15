В Минске водителей мусоровозов оснастят видеорегистраторами

Предполагается, в течение одного-двух месяцев этот опыт распространят на весь автопарк, сообщает БЕЛТА .

Кроме того, предлагается подготовить до пяти вариантов ограждений мест для сбора мусора, которые были бы практичными в эксплуатации и недорогими в обслуживании, не нарушали благоустройства дворов.

Также будет организована система информирования жильцов о графике вывоза мусора, чтобы те могли своевременно его выносить. В большей степени это актуально для крупногабаритных предметов.

Продолжится работа по обновлению контейнеров, в ближайшее время планируется полностью заменить старые баки для смешанных отходов.

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