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В Минске водителей мусоровозов оснастят видеорегистраторами

16.03.2019 11:02 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске водителей мусоровозов оснастят видеорегистраторами
Фото из открытых источников

Предполагается, в течение одного-двух месяцев этот опыт распространят на весь автопарк, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, предлагается подготовить до пяти вариантов ограждений мест для сбора мусора, которые были бы практичными в эксплуатации и недорогими в обслуживании, не нарушали благоустройства дворов. 

Также будет организована система информирования жильцов о графике вывоза мусора, чтобы те могли своевременно его выносить. В большей степени это актуально для крупногабаритных предметов. 

Продолжится работа по обновлению контейнеров, в ближайшее время планируется полностью заменить старые баки для смешанных отходов. 

В Минске водителей мусоровозов оснастят видеорегистраторами
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Специализированные организации уже начали оснащать водителей мусоровозов устройствами, которые позволяют зафиксировать состояние контейнерной площадки.
 
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