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Двух мужчин спасли с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище

16.03.2019 10:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На акватории Чижовского водохранилища были спасены двое мужчин.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 марта. Мужчина сообщил, что он вместе с товарищем находится на отколовшейся льдине на Чижовском водохранилище.

Двое рыбаков находились на льдине 70 на 300 метров, толщина льда составляла 13 сантиметров. Льдина была в 200 метрах от берега.

Сотрудники МЧС спасли 43-летнего и 36-летнего мужчин. Они не нуждались в помощи медиков.

В конце февраля во время подледной рыбалки в Березовском районе погибли сразу три человека (читать далее).
 
 
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Новости Беларуси. На акватории Чижовского водохранилища были спасены двое мужчин. По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 марта. Мужчина сообщил, что он...
 
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