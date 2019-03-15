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Двух мужчин спасли с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище
Новости Беларуси. На акватории Чижовского водохранилища были спасены двое мужчин.
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Двое рыбаков находились на льдине 70 на 300 метров, толщина льда составляла 13 сантиметров. Льдина была в 200 метрах от берега.
Сотрудники МЧС спасли 43-летнего и 36-летнего мужчин. Они не нуждались в помощи медиков.
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Новости Беларуси. На акватории Чижовского водохранилища были спасены двое мужчин. По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 марта. Мужчина сообщил, что он...
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