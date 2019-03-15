|
Туркменская конная группа «Галкыныш» выступит в Минске
16.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Государственные цирки Туркменистана и Беларуси начали переговоры по организации гастролей группы национальных конных игр Туркменистана «Галкыныш» в Минске, сообщается на официальном сайте посольства Беларуси.
Делегация под руководством директора государственного цирка Туркменистана Аннамухаммета Иламанова уже прибыла в Минск, чтобы обсудить будущие гастроли с директором Белгосцирка Владимиром Шабаном.
Стороны должны согласовать наиболее приемлемые сроки и решить организационные вопросы, связанные с транспортировкой скакунов и их пребыванием в Беларуси.
Первые гастроли конного цирка прошли в Беларуси в ноябре-декабре 2012 года.
Также коллектив наездников принимал участие в нескольких международных конкурсах и получил высокую оценку президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые гастроли конного цирка Туркменистана прошли в Беларуси в ноябре-декабре 2012 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)