ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туркменская конная группа «Галкыныш» выступит в Минске

16.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Государственные цирки Туркменистана и Беларуси начали переговоры по организации гастролей группы национальных конных игр Туркменистана «Галкыныш» в Минске, сообщается на официальном сайте посольства Беларуси.

Делегация под руководством директора государственного цирка Туркменистана Аннамухаммета Иламанова уже прибыла в Минск, чтобы обсудить будущие гастроли с директором Белгосцирка Владимиром Шабаном.

Стороны должны согласовать наиболее приемлемые сроки и решить организационные вопросы, связанные с транспортировкой скакунов и их пребыванием в Беларуси.

Первые гастроли конного цирка прошли в Беларуси в ноябре-декабре 2012 года.

Также коллектив наездников принимал участие в нескольких международных конкурсах и получил высокую оценку президента Гурбангулы Бердымухамедова.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые гастроли конного цирка Туркменистана прошли в Беларуси в ноябре-декабре 2012 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Реальные денежные доходы белорусов в январе выросли на 7,2%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика