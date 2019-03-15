Туркменская конная группа «Галкыныш» выступит в Минске

Государственные цирки Туркменистана и Беларуси начали переговоры по организации гастролей группы национальных конных игр Туркменистана «Галкыныш» в Минске, сообщается на официальном сайте посольства Беларуси.

Делегация под руководством директора государственного цирка Туркменистана Аннамухаммета Иламанова уже прибыла в Минск, чтобы обсудить будущие гастроли с директором Белгосцирка Владимиром Шабаном.

Стороны должны согласовать наиболее приемлемые сроки и решить организационные вопросы, связанные с транспортировкой скакунов и их пребыванием в Беларуси.

Первые гастроли конного цирка прошли в Беларуси в ноябре-декабре 2012 года.

Также коллектив наездников принимал участие в нескольких международных конкурсах и получил высокую оценку президента Гурбангулы Бердымухамедова.