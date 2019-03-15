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Криштиану Роналду угрожает штраф и дисквалификация за жест в ответном матче с "Атлетико" в Лиге чемпионов
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на от одного до трех матчей Лиги чемпионов за жест, показанный в ответном поединке 1/8 финала против "Атлетико" (3:0).
Футболист повторил жест главного тренера "матрасников" Диего Симеоне в ходе первой встречи. Тогда аргентинский специалист схватил себя за пах, за что впоследствии был оштрафован на 20 тысяч евро.
По информации As, мадридский клуб может подать официальную жалобу на Роналду в УЕФА. В "Атлетико" считают, что жест Роналду был более вызывающим, чем у Симеоне. Во время празднования аргентинец повернулся в сторону своих болельщиков, а форвард "Ювентуса" адресовал жест фанатам мадридского клуба.
Кроме этого, видеокамеры зафиксировали нецензурные выражения португальца (hijos de puta — "сукины дети". — Прим.) в сторону болельщиков "Атлетико" перед тем, как он забил третий гол в матче, —
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Криштиану Роналду угрожает штраф и дисквалификация за жест в ответном матче с "Атлетико" в Лиге чемпионов
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на от одного до трех матчей Лиги чемпионов за жест, показанный в ответном...
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