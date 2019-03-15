«И таким долбо*бам оружие выдают». Минчане хотят наказать милиционеров, расстрелявших на глазах у детей собаку





Собака, которая пришла во двор на улице Металлургическая. Фото местных жителей





пишет Белсат. Однако председатель жилищного кооператива решила, что она бродячая, больна бешенством, и вызвала милицию,Белсат.





Правоохранители долго с животным не церемонились, а просто решили застрелить. Выпустив в собаку несколько пуль, они подождали, пока та сдохнет, положили в пакет и унесли. Все происходило на глазах у местных жителей, в том числе детей.





Очевидцы выложили видео расстрела собаки в интернет. Съёмка разошлась по пабликах и вызвала возмущение пользователей социальных сетей.





Юзеры крайне отрицательно отнеслись к поступку милиционеров, обращая внимание на то, что они не имели права заниматься отстрелом животных. Тем более во дворе жилого дома, на глазах у людей. Многие обвиняли в случившемся председателя жилищного кооператива.





Belsat.eu хотел расспросить Светлану Степурко, почему она решила вызвать милицию, а не службу отлова и по каким признакам поняла, что собака бешеная. Однако все, что мы услышали, – она не хочет ничего комментировать.





«Окровавленная бегала и пугала детей»

Тем временем в интернете появились «свидетельства очевидцев» об окровавленном четвероногом, покусавшем двух маленьких собачек и трех девочек. Но где эти девочки с собачками, никто не видел и не слышал.





Местная жительница Алеся рассказала нам, что просила контакты пострадавших и ветеринара, к которому обращались хозяева якобы покусанного домашнего питомца, однако пострадавших никто не знает.





«Здесь людей, которые считают эту ситуацию античеловеческой, практически нет. Все боятся пойти против милиции и председателя или не знаю. Для всех здесь это норма. Здесь рядом частные дома, мне кажется, что собака пришла оттуда. Раньше её здесь не видели. Думаю, что даже не больше часа она пробыла в нашем дворе».





Мнение юриста

Слова Алеси подтверждает зоозащитник Людмила Михневич. Женщина инициировала сбор подписей под коллективным обращением в прокуратуру и Следственный комитет. Всего подписались 140 человек.





«Было сообщение в интернете с видео, без лишних комментариев. Мы давали возможность посмотреть и дать оценку самостоятельно. Многих открыто пугало, что действия направлены именно против милиции. Кто-то приезжал, но не подписывал. Я вообще часто сталкиваюсь с подобным решением вопросов. Молчишь – и как бы нет проблемы. Как страус: голову в песок – и все. Но проблема от этого не исчезнет».





Людмила Михневич говорит, что с точки зрения закона милиционеры должны понести уголовную ответственность.





«Что касается жестокого обращения с животными, к сожалению, в нашем законодательстве нет пока четкой формулировки, что это такое. Иногда привлекать к ответственности очень сложно, но при квалификации дела учитываются нюансы.





Думаю, что в этом деле они были. Чтобы дело рассматривали в рамках уголовного, нужно подтвердить, что все происходило на глазах у несовершеннолетних. Один ребенок точно попал в кадр. К тому же председатель кооператива заранее информировала жителей о приезде милиции.





Честно, не знаю, каких действий ждала председатель от милиции. А может, она не думала. Мол, есть проблема, её надо решить самым простым и доступным способом. А будет ли он законным и правильным, наверное, никто не задумывался».





Также юрист отмечает, что в таком городке, как Гатово, многие живут в частном секторе с дырявыми заборами. Часто собаки выходят на самовыгул.





«Мало кто из хозяев ищет питомцев и возвращает домой. Они уверены, что сами придут. Если не возвращаются – заводят нового. Поэтому таких собак много, соответственно есть люди, которые боятся их и готовы сделать что угодно, чтобы избежать встречи. В Беларуси за самовыгул предусмотрен штраф, но применяют его крайне редко. Дети играли с собакой, видели на ошейнике номер телефона. Но ни у кого из детей не возникло желания позвонить».





Помочь жителям хотели и волонтеры из «Эгиды», однако никто не решился написать заявление.





«Мы предложили юридическую помощь очевидцам, но никого не осталось. Люди боятся что-то подписывать. И эти петиции, заявления ничего не дают. Мы от себя написали заявление в прокуратуру, подали 13 марта. У них две недели на ответ. Люди боятся всего».





Оценка кинолога

Профессиональный кинолог и собачий тренер Егор Иванов посмотрел видео отстрела овчарки и высказал свое мнение.





«На первый взгляд, трудно определить, заражена ли собака бешенством. Все зависит от стадии и формы болезни. Но действиям милиционеров нет никакого оправдания. Надо в таких ситуациях специалистов вызывать, милиция здесь некомпетентна. Видео плохого качества, точно не ясно, что там происходило. Видно, что собака просто двигалась в их сторону.





Жуткое зрелище, никому не пожелаешь того, что пережило животное. Им, конечно, проще стрельбу устроить, чем гуманно решить проблему».







