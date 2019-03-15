Еще один внутренний офшор: Молодечно получит льготы, которые есть у Орши

Было обозначено, что опыт Орши необходимо перенести на развитие других крупных городов, в Минской области это Борисов и Молодечно. Конечно, мы хотим получить такие же налоговые льготы, как и Орша. Это даст толчок для развития региона.





Юрий Горлов рассказал, что Молодечненский райисполком запросил план развития Орши, чтобы перенять опыт, сделав акцент на росте промышленности региона, самого города «с большим потенциалом промышленного и социального развития».