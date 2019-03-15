Белорусская оппозиция призвала выслать из страны российского посла Бабича

Виталий Рымашевский. Фото: nn.by

«Московским хамам не место на белорусской земле! Полностью согласен с оценкой белорусского МИД в отношении действий и высказываний российского посла. Бабич действительно постоянно ведет себя здесь, как заместитель царя на оккупированной территории. Такая позиция никак не способствует нормальным отношениям между Беларусью и Россией. Считаю, что он уже достаточно сделал заявлений, которые не позволяют ему дальше находиться в Беларуси. Бабич должен быть немедленно выслан из страны», — цитирует политика