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Валерий Исаев о программе единственного кандидата на пост главы АБФФ: Люди, писавшие весь этот бред, понимают, о чем речь?
Футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о предвыборной программе единственного кандидата на пост главы АБФФ Владимира Базанова.
"Полнейшее непонимание или просто нечего было писать чиновникам минспорта. Поддержка бизнес-проектов футбольных клубов! Люди, писавшие весь этот бред, понимают о чем речь? Не дай бог клубы начнут заниматься бизнесом!
Трансляции, атрибутика, трансферы, зрелищная игра, результат — и через это спонсоры и партнеры. Какой бизнес? Это сразу тюрьма.
Ну, в принципе, другую программу было бы наивно ожидать. Программа должна быть простой, понятной и реалистичной. Зачем ставить задачи сборной? Они от этого ближе не станут. Пунктов в программе прослеживается немного, но они совсем другие", — написал Исаев в Facebook.
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Валерий Исаев о программе единственного кандидата на пост главы АБФФ: Люди, писавшие весь этот бред, понимают, о чем речь?
Футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о предвыборной программе единственного кандидата на пост главы АБФФ Владимира Базанова.
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