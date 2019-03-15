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В Северной Корее обнаружили тайную организацию

16.03.2019 11:04 — Разное | Партизан  
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В Северной Корее действует тайная организация Cheollima Civil Defense, известная также как Free Joseon, которая борется с действующей властью.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, цель организации - свергнуть Ким Чен Ына и его диктаторский режим в Северной Корее.

В марте группа выпустила обращение, в котором призвала жителей страны внутри и за ее пределами бороться с властью любыми способами.

Члены организации сформировали временное правительство, которое будет действовать после свержения режима в Пхеньяне.

Члены Cheollima напали на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание, связали сотрудников, забрали технику и скрылись на двух машинах. 

В испанской прессе появилась информация, что за этим стоит ЦРУ, однако собеседники издания утверждают, что группа не согласовывала свои действия ни с одним из правительств и действовала самостоятельно.

Кроме того, США было невыгодно участвовать в этом, чтобы не сорвать предстоящие переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как утверждает издание, в результате нападения группа получила доступ к ценным сведениям на телефонах и компьютерах сотрудников посольства.

Там могут содержаться документы, подтверждающие попытки КНДР импортировать предметы роскоши из Европы в обход санкций.


 
 
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В Северной Корее действует тайная организация Cheollima Civil Defense, известная также как Free Joseon, которая борется с действующей властью.
 
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