Боровшийся против абортов активист изнасиловал 13-летнюю дочь

По версии следствия, мужчина растлил девочку, когда ей было 13 лет. Несколько лет она молчала, поскольку боялась, что ей не поверят. Ее бабушка считает, что девочка соврала, чтобы угодить матери.





Мужчина активно выступал за повышение рождаемости и здоровый образ жизни. «Масса людей видели волонтерскую деятельность Максима и нашей семьи. Он участвовал в движении против абортов, за укрепление нравственности, трезвости <...> Она клевещет на отца и этому аплодирует. Делает это для мамы, которой нужно уничтожить отца и всех нас», — заявила бабушка девочки.









Обвиняемый не согласен с заключением суда и намерен обжаловать приговор.





12 марта стало известно, что учитель физкультуры из Якутска полгода насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале одной из школ. Родители девочки узнали об изнасилованиях, обнаружив переписку с учителем в телефоне дочери. Ему предъявили обвинения в 29 преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней.



