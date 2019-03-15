Вынос тела: останки диктатора Франко перезахоронят 10 июня

Диктатора перезахоронят в семейном пантеоне в Пардо, где похоронена его жена.





По словам Кальво, пантеон, находящийся в государственной собственности, "отвечает идеальным условиям безопасности". Чиновница подчеркнула, что решение является "законным и обязательным", и отметила, что поскольку семья Франко не предложила другого места для перезахоронения, правительство выбрало его самостоятельно.





В июне 2018 года, вскоре после назначения, премьер Испании Педро Санчес заявил, что перезахоронение Франко неизбежно.





Родственники диктатора возражали против эксгумации.









В августе прошлого года Совет министров Испании принял декрет о перезахоронении останков Франко из Долины павших. 15 февраля 2019 года правительство Испании дало семье Франко 15 дней на выбор места перезахоронения его останков.





Франко – один из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами. Возглавив антиреспубликанские силы, после победы в войне он получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим.





После Второй мировой войны Франко предоставил убежище многим беглым нацистским преступникам. Репрессии против политических противников режима Франко продолжались до самой его смерти в 1975 году.