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В России небо озарило редкое природное явление
Фотограф Валентин Жиганов стал свидетелем появления солнечных столбов над городом Апатиты Мурманской области и сделал восхитительные снимки этого природного явления на фоне ЛЭП, дорожных трасс,
Часть своих фотографий он выложил в соцсетях, видео со съемок опубликовано на
В разговоре с Daily Mail В.Жиганов отметил, что раньше никогда не видел световые столбы. По его словам, сначала он планировал снять двух девушек в джакузи в лесу на фоне северного сияния, однако потом заметил вертикальные полосы света со стороны города и решил их запечатлеть.
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Фотограф Валентин Жиганов стал свидетелем появления солнечных столбов над городом Апатиты Мурманской области и сделал восхитительные снимки этого природного...
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