В России небо озарило редкое природное явление





YouTube. Часть своих фотографий он выложил в соцсетях, видео со съемок опубликовано на





В разговоре с Daily Mail В.Жиганов отметил, что раньше никогда не видел световые столбы. По его словам, сначала он планировал снять двух девушек в джакузи в лесу на фоне северного сияния, однако потом заметил вертикальные полосы света со стороны города и решил их запечатлеть.



