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В России небо озарило редкое природное явление

16.03.2019 10:43 — Разное | Партизан  
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Фотограф Валентин Жиганов стал свидетелем появления солнечных столбов над городом Апатиты Мурманской области и сделал восхитительные снимки этого природного явления на фоне ЛЭП, дорожных трасс, сообщает Lenta.Ru.


Часть своих фотографий он выложил в соцсетях, видео со съемок опубликовано на YouTube.

В разговоре с Daily Mail В.Жиганов отметил, что раньше никогда не видел световые столбы. По его словам, сначала он планировал снять двух девушек в джакузи в лесу на фоне северного сияния, однако потом заметил вертикальные полосы света со стороны города и решил их запечатлеть.


 
 
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Фотограф Валентин Жиганов стал свидетелем появления солнечных столбов над городом Апатиты Мурманской области и сделал восхитительные снимки этого природного...
 
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