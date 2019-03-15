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Разбившийся в Эфиопии Boeing 737 Max был настроен на пикирование

16.03.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Обломок самолета Boeing 737 Max 8, разбившегося через шесть минут после взлета в Эфиопии, указывает на то, что лайнер готовился к пикированию перед крушением, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

По данным агентства, найденный на месте крушения узел винтового подъемника, используемый для балансировки, указывает на то, что самолет был настроен как при пикировании.

Данная информация помогла убедить Федеральное управление гражданской авиации США запретить полеты самолетов этой модели.


 
 
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Обломок самолета Boeing 737 Max 8, разбившегося через шесть минут после взлета в Эфиопии, указывает на то, что лайнер готовился к пикированию перед крушением,...
 
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