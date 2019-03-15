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Порыбачили: Двух рыбаков сняли с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище
Рыбаков спасли на Чижовском водохранилище в Минске, они плыли на льдине,
Фото Минского городского управления МЧС
Один из рыбаков 15 марта в 16:48 сообщил спасателям, что он и его товарищ находятся на льдине, которая откололась от берега Чижовского водохранилища в районе улицы Голодеда. «Когда на место прибыли работники МЧС, льдина размерами 70 на 300 м находилась в 200 м от берега. Двое мужчин рыбачили, когда она откололась. Толщина льда составляла 13 см», — рассказали в управлении МЧС.
Мужчины были спасены. Медицинская помощь не потребовалась.
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Рыбаков спасли на Чижовском водохранилище в Минске, они плыли на льдине, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
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