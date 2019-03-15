Порыбачили: Двух рыбаков сняли с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище





Фото Минского городского управления МЧС





Один из рыбаков 15 марта в 16:48 сообщил спасателям, что он и его товарищ находятся на льдине, которая откололась от берега Чижовского водохранилища в районе улицы Голодеда. «Когда на место прибыли работники МЧС, льдина размерами 70 на 300 м находилась в 200 м от берега. Двое мужчин рыбачили, когда она откололась. Толщина льда составляла 13 см», — рассказали в управлении МЧС.





Мужчины были спасены. Медицинская помощь не потребовалась.



