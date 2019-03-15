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Авиакатастрофа в Эфиопии: Boeing аномально быстро набирал скорость

16.03.2019 10:24 — Разное | Партизан  
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Самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines, потерпевший крушение в Эфиопии, сразу после взлета начал аномально быстро набирать скорость. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с переговорами капитана с диспетчером.



"Капитан обреченного самолета Ethiopian Airlines столкнулся с чрезвычайной ситуацией почти сразу после взлета из Аддис-Абебы, через три минуты с паникой в ​​голосе он просил разрешения (у диспетчера - ред.) вернуться, когда самолет начал аномально ускоряться", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самолет несколько раз сменил высоту на сотни метров.

По словам источника, в момент, когда к диспетчерам обратился капитан Boeing 737 MAX 8, они координировали посадку двух других бортов. Диспетчеры решили задержать два рейса, готовившихся к посадке, чтобы освободить полосу, однако борт не успел и не смог вернуться.

Собеседник издания отметил, что диспетчеры пришли к заключению, что у самолета возникла чрезвычайная ситуация еще до того, как к ним обратился его пилот.

В результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, произошедшей 10 марта в Эфиопии, погибли граждане более 35 стран, в том числе, 21 сотрудник ООН.

Боинг Эфиопских авиалиний вылетел в Найроби (Кения) из Аддис-Абебы (Эфиопия) в 8:44 утра по местному времени и уже через шесть минут потерял связь с диспетчером. Катастрофу потерпел новый самолет одной из последних модификаций, Boeing 737 MAX 8.

 
 
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Самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines, потерпевший крушение в Эфиопии, сразу после взлета начал аномально быстро набирать скорость. Об этом сообщает издание The New York Times со...
 
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