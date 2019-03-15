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Почему закрылся минский магазин без кассиров и продавцов, «первый в СНГ»

16.03.2019 10:20 — Разное | Партизан  
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Первый в СНГ магазин без кассиров и продавцов ZOOQI (товары для животных), который заработал в Минске в октябре 2018 года, закрылся, не проработав и полугода.

Почему закрылся минский магазин без кассиров и продавцов, «первый в СНГ»
Как рассказал dev.by руководитель компании-разработчика Kakadu Dev и владелец магазина Егор Карпович, закрытие торгового объекта не связано с его эффективностью. С компанией внезапно был расторгнут договор аренды.

— Договор аренды был заключен с компанией «А-100 Девелопмент» (собственник торгового центра) на год. Срок его действия заканчивался осенью этого года. Но арендодатель в одностороннем порядке без объяснения причин договор расторг, поэтому магазин пришлось закрыть, — рассказал Егор Карпович.

Представитель торгового центра в Новой Боровой, занимающаяся вопросами аренды, не смогла оперативно прокомментировать ситуацию с расторжением договора с ZOOQI, предложив обратиться к руководству компании. Мы написали официальный запрос в «А-100 Девелопмент» с просьбой пояснить ситуацию. На момент написания материала ответ еще не был получен. 

По словам Егора Карповича, проект «бесконтактного» магазина оказался эффективным несмотря на то, что затраты на его реализацию были в два раза выше, чем на открытие стационарного магазина с продавцом.

Конверсия заходящего трафика была адекватной для такого магазина и представленного в нем ассортимента. Поэтому компания заинтересована реализовать аналогичный проект в другом месте и сейчас ищет подходящее помещение. Однако свободных площадей под торговый объект для зоотоваров нет.

— В торговых центрах есть свободные помещения, но там уже работают наши конкуренты. Как нам объясняют, по договоренности между арендатором и арендодателем в центре не могут открываться магазины конкурентов, — пояснил Егор Карпович.

Открыть первый магазин без продавцов и кассиров Kakadu Dev была готова еще в апреле–мае прошлого года. И тогда же компания активно занималась поисками подходящего помещения. По словам Егора Карповича, «мы даже обзвонили торговые центры, которые откроются в 2020 году. Но конкуренты и там заключили договоры аренды».

Как объяснили dev.by участники рынка, ситуации, когда собственники торговых центров отказываются предоставлять свободные площади нескольким идентичным арендаторам, не являются редкостью. Компании готовы платить дороже за аренду, но при условии, что арендодатель не будет заключать договоры с конкурентами. И это прописывается в договорах.

Kakadu Dev в свою очередь не рассматривает возможность открыть магазин вне торгового центра, «так как это неэффективно», считает Егор Карпович.

По его словам, на данный момент открытие нового зоомагазина без продавцов в Минске маловероятно. В мае компания запланировала открытие такого магазина по продаже другой товарной номенклатуры за пределами Беларуси.  


 
Теги: Минск
 
 
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Первый в СНГ магазин без кассиров и продавцов ZOOQI (товары для животных), который заработал в Минске в октябре 2018 года, закрылся, не проработав и полугода.
 
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