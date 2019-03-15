«Крама» возвращается с новым гитаристом и песнями на слова Феликса Аксенцева

Ресторан-пивоварня «Друзья» (ул. Кульман, 40). Начало в 19.00.

Легенда беларуского рока группа «Крама» возвращается после небольшого перерыва: с новым гитаристом, новыми песнями, узнаваемым саундом и мощной программой.





30 апреля в ресторане-пивоварне «Друзья» легенда белорусского рока сыграет большой концерт с проверенными хитами и новыми песнями, приоткрывающими тайну, как будет звучать новый альбом, который выйдет уже очень скоро.





Музыканты отпразднуют и два юбилея: в этом году исполняется 25 лет культовому альбому «Гэй, там, налівай!» и первой рок-короне, которую «Крама» получила по музыкальным итогам 1994 года на самой первой церемонии.





За время отдыха к группе присоединился новый гитарист Андрей «Кравец» Кравцевич,

известный по коллективам The Stokes, Flammable, Top Gun и совместном проекте с Игорем Ворошкевичем Los Bulbas.





«С Кравцевичем всё получается очень естественно и легко! — делится впечатлениями бессменный лидер «Крамы» Игорь Ворошкевич. — Мы вообще не договаривались, кто и что будет играть, а просто начали репетировать, и музыка покатилась, как Rolling Stones))».





«Звук, безусловно, изменится, тем более, что и я буду играть на электрогитаре, — анонсирует Ворошкевич. — Звучать всё будет мощнее».





Новую тональность приобретут и тексты, которые к новым песням написал поэт Феликс Аксёнцев — автор культовых хитов группы ULIS «Пляц Францыска», «Радыё Свабода», «Краіна доўгай белай хмары».





«Феликс случайно отозвался в Facebook», — объясняет Игорь Ворошкевич.





Лирика Феликса Аксёнцева, безусловно, отразилась на новых песнях:





«Тварам у брук! — Брук! Алес іст гут! — Гут! Бо па бруку рушыць наш магутны цуг», — услышите уже 30 апреля в новом треке под рабочим названием «Паліцэйскі рок-н-рол».





Концерт обновленной «Крамы» пройдет в ресторане-пивоварне «Друзья» (ул. Кульман, 40) 30 апреля, начало в 19:00.





Билеты стоят от 25 до 35 рублей (в кассах города илі онлайн через Kvitki.by и Ticketpro)





Инфолиния: + 375 44 5517706, 29 8517706





Заказ столиков: +375 29 396 58 58, 33 636 58 58, 17 396 58 58.



