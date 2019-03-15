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Рейтинг популярности спортсменов Беларуси

16.03.2019 10:03 — Разное | Партизан  
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Герои зимней Олимпиады, теннисисты, легкоатлеты и футболисты – кто их них оказался в рейтинге, оценивающем популярность профессиональных белорусских спортсменов в 2018 году?

Рейтинг популярности спортсменов Беларуси
Ольга Мазуренок
Спортивные достижения и популярность – не одно и то же. Второе понятие складывается из многих факторов. При создании рейтинга учитывались три из них:

1. Интерес аудитории


Учитывалось, сколько раз за прошедший год (с 1 января по 31 декабря 2018 года) пользователи интернета запрашивали информацию об участниках списка в поисковом сервисе «Yandex». Подсчеты производились с помощью сервиса Yandex WordStat. 

2. Количество подписчиков в социальных сетях


Вторым фактором, влияющим на место в рейтинге стал размер аудитории спортсмена в социальных сетях (анализировались Facebook, Twitter, Instagram). Для рейтинга приведены количества подписчиков Instagram, как наиболее используемой спортсменами социальной сети (по состоянию на 1 января 2019 года).

3. Экспертное мнение


Было приглашено 15 экспертов, находящихся на ведущих ролях в Беларуси в общем и спортивном маркетинге, спортивном менеджменте, журналистике, спортивном образовании, в области связей с общественностью. Каждый называл 15 спортсменов, оценив их с точки зрения привлекательности для массовой аудитории, репутации и спортивных достижений в 2018 году. В ходе опроса были названы более сорока претендентов. Экспертами принималась во внимание упоминаемость спортсменов в СМИ. Экспертная оценка позволяет соблюсти баланс известности и значимости спортивных достижений.





№20 Вера Лапко, теннис, 20 лет


Достижения: три финала турниров WTA в парном разряде. У белорусских теннисисток выдался отличный сезон, а потому в рейтинге представлен весь женский десант. Вере Лапко всего 20 лет, она провела сильный парный сезон и медленно, но верно поднимается в одиночном – начинала с 131 места, а закончила 65-ой. Теннисные эксперты прочат ей прорыв в 2019 году, а в нашем списке она уже на 20-м месте.

№19 Анастасия Веремеенко, баскетбол, 31 год


Достижения: золото чемпионата Турции. В скромный в игровом смысле год для женской национальной команды Республики Беларусь по баскетболу (команда не играла на чемпионате мира, но успешно отобралась в финал чемпионата Европы 2019 года), Анастасия в юбилейный, десятый раз была признана лучшей баскетболисткой РБ. Не осталось незамеченным и подписание персонального спонсорского контракта в июне 2018 года. Итог – 19-е место.

№18 Артем Быков, футбол, 26 лет


Достижения: шестое место в чемпионате Республики Беларусь Полузащитнику из брестского «Динамо» эксперты не выдали ни одного балла, но у Артема много поклонников в массмедиа и запаса в виде интернет-аудиторий хватило, чтобы занять место в двадцатке.

№17 Стасевич Игорь, футбол, 33 года


Достижения: золото чемпионата Беларуси. Лучший футболист Беларуси 2018 года был достойно оценен экспертной комиссией, но скромные показатели в социальных сетях не позволили подняться повыше.

№16 Ольга Мазуренок, легкая атлетика (марафонский бег), 29 лет


Достижения: золото чемпионата Европы. В отличие от Максима Недосекова, с которым она разделила радость признания лучшими легкоатлетами Беларуси в 2018 году, Ольга в рейтинг попала. Хроники кровавого забега с чемпионата Европы в Берлине облетели все СМИ, а мужество хрупкой на вид спортсменки надолго станет примером для всех! Место могло быть значительно выше, если бы Ольга не сторонилась соцсетей.

№15 Андрей Арямнов, тяжелая атлетика, 30 лет



Достижения: победитель лицензионного турнира в Дохе (Катар) Арямнов ворвался в 20-ку на флажке, выиграв в конце декабря лицензионный турнир в Дохе и получив шанс отобраться в Токио! Но его популярность не только заслуга впечатляющего камбэка. Феномен Андрея заключается в том, что, исчезнув со спортивного небосклона на продолжительное время, он никуда не исчез из медийного пространства. Арямнов не стеснялся смело формулировать свои мысли, вызывая иногда неудовольствие спортивных функционеров. Трудности карьерного пути, взлеты и падения, самобытность вкупе с взрывным характером всегда привлекали интерес публики. Помощь большого числа поклонников в сетях пригодилась Андрею сейчас!

№14 Виталий Гурков, тайский бокс, 33 года


Спортивными достижениями в 2018 году Виталий не может похвастаться, в последних боях он уступал соперникам нокаутами. Но его активная жизнь вне спорта - открытие собственного клуба бокса, участие в создании бренда одежды, выступления в составе Brutto и, конечно, романтические отношения с Мелитиной Станютой, - делают его железным участником списка.

№13 Динара Алимбекова, биатлон, 23 года



Достижения: золото Олимпиады в Пхенчхане в эстафете

№12 Ирина Кривко, биатлон, 27 лет (объединить в один слот)


Достижения: золото Олимпиады в Пхенчхане в эстафете 22 февраля 2018 года все белорусы без исключения были счастливы! Поэтому нет никакого удивления, что вся белорусская четверка биатлонисток нашла место в числе популярных спортсменов. Динара и Ирина по-командному расположились рядом. Взаимопомощь им будет очень нужна – все надежды белорусского биатлона в новом году лежат на их плечах!

№11 Алина Талай, легкая атлетика (бег с барьерами), 29 лет


Достижения: финал чемпионата Европы в беге на 100 м с барьерами Алина блестяще начала сезон. Обновила рекорд Европы, установленный еще в 1992 году, личный рекорд и рекорд Беларуси. Но вместо пьедестала чемпионата Европы на долю спортсменки выпало много терпения и боли, а затем операция и восстановление. Но Алина всегда транслирует уверенность в себе и желание идти вперед. За это ее любят поклонники, спонсоры и рекламодатели. Она успевает участвовать в интересных проектах, в том числе социальных.

№10 Максим Мирный, теннис, 41 год


Достижения:за годы выступлений Максим все и всем доказал. В конце 2018 года спортсмен объявил о завершении карьеры. Его опубликованное открытое письмо должно стать образцом для прощающихся со спортом спортсменов! Столько уважения и признания всем, кто причастен к его большому пути! Для мужского тенниса Беларуси он является целой эпохой!

№9 Андрей Орловский, смешанные единоборства, 39 лет


Один из самых популярных спортсменов Беларуси, как выяснилось, живет в Америке. И по его интернет-аудиториям видно, что он давно находится на рынке, где общение с поклонниками через соцсети – это часть работы. Как результат – высокое положение в рейтинге практически без экспертной поддержки и значимых спортивных достижений в сезоне.

№8 Александр Глеб, футбол, 37 лет


Достижения: золото чемпионата Беларуси Александр – первый в рейтинге среди мужчин. Глеб – знаковое имя в белорусском футболе и его популярность не зависит от целенаправленных усилий. Глеб может себе позволить делать посты время от времени. В Instagram Александра рабочие снимки гармонично сочетаются с фотографиями красавицы-жены и маленькой дочери. Решение о продолжении карьеры вдохновило его поклонников и вывело Глеба на восьмое место в рейтинге.

№7 Анна Гуськова, фристайл, 26 лет


Достижения: золото Олимпиады в Пченхане. Алла Цупер рисковала, защищая титул. И когда приземление оказалось неудачным, все взоры устремились на Анну. И она выстояла в сложнейшей борьбе, вновь вознеся школу белорусского фристайла на самую вершину! Кроме того она достойно выдержала лавину обрушившегося на нее интереса печатных и телевизионных СМИ.

№6 Екатерина Галкина, художественная гимнастика, 21 год



Достижения: серебро чемпионата мира, бронза чемпионата Европы в многоборье Екатерина подтвердила свое высокое реноме в состязаниях гимнасток. Удачный в плане спортивных достижений год закончился присвоением Галкиной звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь». И у нее без сомнений самый стильный и красивый Instagram среди белорусских спортсменок!

№5 Надежда Скардино, биатлон, 33 года


Достижения: золото Олимпиады в эстафете, малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках Скардино приняла решение о завершении карьеры, взяв с командой самый ценный трофей – золото в эстафете!Улыбчивая Надежда заслуженно находится вверху рейтинга. Ее любят простые болельщики и СМИ, замечают рекламодатели. Она часто поддерживает социальные проекты, а также пробует себя в новых начинаниях.

№4 Александра Саснович, теннис, 24 года


Достижения: 1/8 Уимблдона, 30-я в рейтинге WTAАлександра выдала лучший сезон в карьере, за сезон переместилась с 87-ой позиции на 30-ю. Была номинирована Женской теннисной ассоциацией в категории «Самая прогрессирующая теннисистка года», и, хотя не победила, теннисные эксперты прочат Саснович вхождение в топ-25 в 2019 году. Вместе со спортивными результатами прогрессирует ее Instagram - больше стиля, качественных студийных фото и женственных образов.

№3 Виктория Азаренко, теннис, 29 лет


Достижения:как бы не складывались дела у Виктории, пока она выступает, ни один рейтинг не обойдется без ее участия. Рядом лучезарный Лео, а значит все получится! Чего мы можем не знать об Азаренко? Того, что если сложить в сумму число подписчиков Instagram всех участников двадцатки, цифра будет ровно в два раза меньше, чем число подписчиков одной Виктории в Twitter! И это все, что нужно знать о Виктории в преломлении популярности.

№2 Арина Соболенко, теннис, 20 лет



Достижения: 2 титула на турнирах в категории «Премьер», 13 место в рейтинге WTAКак выразился теннисный обозреватель Джон Фарли, нужно было находиться на Северном полюсе в заснеженной палатке и без смартфона, чтобы не слышать ничего об Арине Соболенко в 2018 году. Арина взорвала медийное пространство своей игрой, молодостью, экспрессией и желанием побеждать. Прирост ее Instagram аудитории с начала года составил 470 %! Помимо игры там находится место и love-story, что также добавляет интереса поклонников.

№1 Дарья Домрачева, биатлон, 32 года


Достижения: золото в эстафете и серебро в масстарте Олимпиады в Пхенчхане, третье место в общем зачете сезона.Дарья – наше все! Серебро и золото Олимпиады, обожание болельщиков, семейное счастье, новые проекты – все это постоянные составляющие ее популярности, нисколько не изменившейся после объявления о завершении карьеры. Дальше будет новый путь, Дарья не оставит своих поклонников без поводов к общению. А сейчас – безоговорочное первое место в рейтинге популярности белорусских спортсменов в 2018 году!



Рейтинг отражает тенденцию, наметившуюся в белорусском спорте в последних двух олимпийских циклах, а именно – ведущие позиции занимают женщины (13 мест из 20-ти в рейтинге).

Четвертая часть рейтинга (5 мест) занята зимними видами спорта – биатлоном и фристайлом. Все пять мест принадлежат женщинам и все пять – олимпийским (!) чемпионкам! Командные виды спорта проигрывают индивидуальным, всего четыре представителя двух игровых видов – футбола и баскетбола. От женских игровых видов в рейтинг пробилась только Анастасия Веремеенко. 

Нужно отметить, что в отношении футбола существует своя закономерность. Олег Романцев когда-то сказал, что любой дублер «Спартака» всегда будет популярнее олимпийского чемпиона по ходьбе. Футбол является самым массовым и популярным видом спорта, а потому присутствие трех игроков (Глеб, Быков, Стасевич) объяснимо без высоких международных достижений.

Близки к попаданию в топ-20 были Релих Кирилл, Гончаров Владислав, Цупер Алла, Герман Эльвира, Драгун Станислав, Снытина Екатерина, Недосеков Максим и Козырь Артем.Экспертами были отмечены не только профессиональные спортсмены, но представители любительского спорта. И пусть Кирилл Шимко (пауэрлифтинг) на набрал достаточного количества баллов, чтобы пробиться в двадцатку, его вклад в популяризацию здорового образа жизни и массовых силовых видов спорта не остается незамеченным.

Рейтинг рассматривает популярность только действующих спортсменов. Целая плеяда белорусских звезд спорта в период с 2016 по 2018 г.г. завершила карьеры. Хочется, чтобы они не исчезли из медийного пространства, а перешли в иное качество – белорусских селебрити. Настоящих селебрити в Беларуси не так много, и бывшие элитные спортсмены имеют большие преимущества в создании конкуренции представителям из мира музыки, кино и телевидения. 

Это большое искусство – найти применение своей известности и накопленному за годы спортивной карьеры личному и маркетинговому потенциалу. Спортивные достижения могут быть заменены значимыми для общества социальными проектами, как это делает Александра Герасименя (проект «Дети.Аутизм.Родители»), интересными бизнес-решениями, как Дарья Домрачева (бренд одежды DARYA DOMRACHEVA), активным участием в политической, спортивной жизни страны, как Александр Богданович, Вадим Девятовский и Любовь Черкашина.

Фотографии публикуются из личных Instagram аккаунтов спортсменов.


 
 
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Герои зимней Олимпиады, теннисисты, легкоатлеты и футболисты – кто их них оказался в рейтинге, оценивающем популярность профессиональных белорусских спортсменов...
 
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