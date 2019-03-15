На трассе М3 пьяный на Daewoo Matiz влетел в дорожное ограждение: пострадал пассажир-подросток

Авария произошла ночью 15 марта на трассе М3 Минск — Витебск вблизи деревни Рудня Лепельского района, сообщает ГАИ Витебской области.

38-летний житель Лепеля, не имеющий прав, ехал пьяным на Daewoo Matiz. В каокй-то момент мужчина не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дорожное ограждение.

17-летний пассажир получил травмы, он в реанимации.

По факту ДТП проводится проверка.