МИД РФ пообещал дать практический ответ на новые санкции США и Канады

В МИД РФ выразили сожаление в связи с введением США и Канадой новых антироссийских санкций и предупредили, что Россия даст на них "практический ответ". "Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии. Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует", - говорится в обнародованном в пятницу вечером комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что нет ничего нового или неожиданного в "очередной порции санкций, скоординированной с европейскими союзниками", которую "выдали сегодня США и Канада". "В последние годы Вашингтон и Оттава, используя надуманные предлоги, периодически вводят ограничительные меры против российских граждан и организаций. Цель - оказание давления на нашу страну", - заявили в российском дипведомстве.

"При этом для всех - кроме, наверное, авторов подобных решений - очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их ни было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам. Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет", - подчеркнули в российском МИД.

Как отмечается в комментарии, "рестрикции вновь пытаются обосновать якобы агрессивными действиями России в отношении Украины, "незаконным" присоединением Крыма, добавив на этот раз беспочвенные обвинения в "неоправданном применении силы" в Керченском проливе".

При этом в МИД РФ добавили "два слова по канадскому сюжету". "Представляется, что с точки зрения нормальной логики для команды премьер-министра Дж.Трюдо было бы важнее сконцентрироваться на решении весьма непростых проблем внутриполитического свойства, чем впустую разыгрывать свою русофобскую карту. Однако у канадских властей, судя по всему, появилась патологическая "санкционная зависимость", от которой они не могут избавиться. Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские "черные списки" северный сосед США старается даже в чем-то "перещеголять" своего "большого брата", - говорится в распространенном российским внешнеполитическим ведомством комментарии.

Как сообщалось, в пятницу стало известно, что министерство финансов США внесло шесть физических лиц и восемь российских компаний в санкционный список, связанный с украинским кризисом.

Кроме того, МИД Канады вчера сообщила, что вводит санкции в ответ на действия России в Керченском проливе и в Крыму, под них подпадают 114 физлиц и 15 компаний. Среди физических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, фигурируют глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, замминистра энергетики Андрей Черезов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, предприниматель Игорь Ротенберг, экс-глава РЖД Владимир Якунин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Также в него вошли начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслан Ромашкин, замглавы погранслужбы ФСБ РФ Геннадий Медведев.

В санкционный список внесены АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ПАО "Мостотрест", компания "Стройгазмонтаж-мост", ЗАО "Интеравтоматика", "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", ПАО "Силовые машины", компания "Оборонлогистика", авиастроительная компания "МИГ", компании "Сухой", "Туполев", а также "Объединенная авиастроительная корпорация". Кроме того, санкции введены против компаний "Стройгазмонтаж", "Угольные технологии", "Газ-Альянс".