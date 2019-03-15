Тело основателя НТВ доставлено из Испании в Москву

Гроб с телом умершего в Испании сооснователя НТВ, медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко доставлено в Москву, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Самолет, на котором находился гроб с телом Игоря Малашенко совершил посадку в 6:22 утра",- сказал Венедиктов субботу.

Как сообщалось, Малашенко будет похоронен на Троекуровском кладбище в понедельник, 18 марта. Прощание начнется в 13:00 в ритуальном зале кладбища.

Бывший гендиректор, один из создателей телекомпании НТВ, медиаменеджер Малашенко покончил с собой 25 февраля в собственном доме в Испании в населенном пункте Сан-Роке, около Кадиса. Ему было 64 года. Почти двухнедельная задержка с доставкой тела Малашенко в Москву была связана с проведением в Испании токсикологической экспертизы, которая в итоге не установила ничего подозрительного в его смерти.