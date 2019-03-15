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Утром в субботу в Городокском районе Nissan влетел в отбойник: погибли два человека

16.03.2019 12:35 — Разное | Tut.by  
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Утром 16 марта на объездной дороге граница России — Витебск — Гомель — граница Украины 42-летний водитель Nissan Primera влетел в отбойник. Машина опрокинулась, два человека погибли, сообщает УВД Витебщины.

В результате ДТП водитель и 50-летний пассажир, который находился на переднем сиденье, погибли на месте. В машине было еще два пассажира — мужчины 38 и 66 лет. Пожилой мужчина доставлен в больницу, второй не пострадал.

Со слов одного из пассажиров, ДТП произошло в момент обгона попутного автомобиля.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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