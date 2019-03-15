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Выступление будет эпичнее фильмов. Лазарев пообещал удивить на сцене «Евровидения»
Новости России. Сергей Лазарев пообещал, что его выступление на «Евровидении-2019» будет эпичным.
Об этом артист
Сергей Лазарев (
Детали номера пока держатся в тайне – Сергей Лазарев и его команда не раскрывают их.
Певец является одним из фаворитов конкурса. Букмекеры очень высоко оценивают шансы исполнителя на победу. Сейчас в их топе Лазарев расположился на второй строчке.
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Новости России. Сергей Лазарев пообещал, что его выступление на «Евровидении-2019» будет эпичным. Об этом артист сообщил в интервью SUPER. По слова Лазарева его...
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