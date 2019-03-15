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Выступление будет эпичнее фильмов. Лазарев пообещал удивить на сцене «Евровидения»

16.03.2019 12:14 — Разное | СТВ  
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Новости России. Сергей Лазарев пообещал, что его выступление на «Евровидении-2019» будет эпичным.  

Об этом артист сообщил в интервью SUPER. По слова Лазарева его конкурсная песня «Scream» звучит намеренно звучит неформатно. Это поможет ей выделиться на фоне других композиций, которые прозвучат. Также артист сообщил, что удивит зрителей номером.  

Сергей Лазарев (в интервью SUPER):  
Признаюсь, у нас был намеренный ход сделать «неформатную» песню, которая будет выделяться от других, представленных на «Евровидении», потому что в песне должна быть уникальность. Должно быть то, что отличает ее от других. Фактически, она – саундтрек к любому блокбастеру, но вы увидите, выступление будет эпичнее фильмов.   

Выступление будет эпичнее фильмов. Лазарев пообещал удивить на сцене «Евровидения»
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Детали номера пока держатся в тайне – Сергей Лазарев и его команда не раскрывают их.

Певец является одним из фаворитов конкурса. Букмекеры очень высоко оценивают шансы исполнителя на победу. Сейчас в их топе Лазарев расположился на второй строчке.  

Назван главный соперник Сергея Лазарева на «Евровидении» (смотрите здесь).  
 
 
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Новости России. Сергей Лазарев пообещал, что его выступление на «Евровидении-2019» будет эпичным.   Об этом артист сообщил в интервью SUPER. По слова Лазарева его...
 
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