



В Минске состоялась торжественная церемония открытия совместного научно-исследовательского и образовательного центра в области высоких технологий БГУИР и Восточно-Китайского научно-исследовательского института компьютерных технологий (СЕТС 32).

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУИР.

"Открытие центра - следующий шаг в развитии партнерских взаимоотношений между БГУИР и СЕТС 32, - отметил на открытии центра ректор БГУИР Вадим Богуш. - Деятельность центра будет способствовать развитию международного сотрудничества, укреплению международной кооперации ученых для решения прорывных проблем в сфере высоких технологий, подготовке высококвалифицированных кадров и созданию конкурентоспособной инновационной научно-технической продукции в области радиоэлектроники, инфокоммуникаций, искусственного интеллекта и информационных технологий."

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси открылся белорусско-китайский научно-исследовательский центр В Минске состоялась торжественная церемония открытия совместного научно-исследовательского и образовательного центра в области высоких технологий БГУИР и...

Центр создан при поддержке Китайской корпорации электронных технологий (СЕТС), самой мощной национальной корпорации в Китае в области оборонной электроники, электроники для обеспечения безопасности и информатизации, на базе научно-конструкторского центра перспективных радиоэлектронных систем сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн БГУИР.