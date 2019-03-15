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В Минске открыли зал для тех, кто стесняется тренироваться при чужих

16.03.2019 12:51 — Разное | KYKY  
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21-летняя минчанка Наталья Алексеенко, видимо, психанула и решила открыть в городе студию персональных тренировок, где люди могут заниматься по одному – не стесняясь посторонних, потому что их там попросту нет. По информации TUT.by рассказываем, как и где устроена тренажерка площадью 35 квадратных метров. 

Кто такая Наталья Алексеенко 

Сейчас Наталья работает профессиональным тренером и инструктором по TRX, но ее прошлое тесно связано со спортом. Она – многократная чемпионка Беларуси по каратэ и экс-нападающая женской хоккейной команды. Наталья долго работала приходящим тренером в минских залах, а потом задумалась об открытии собственной не самой обычной тренажерки. «В больших тренажерках я испытывала дискомфорт из-за оценивающих взглядов мужчин: я приседаю, а они смотрят <…>. Мне хотелось открыть такую студию, куда клиенты приходили бы именно ради спорта. Тех же людей с лишним весом накаченные бодибилдеры в тренажерном зале только смущают»,  – рассказала журналистам девушка. 



Где находится «интимная» тренажерка и кто ее посещает 

Тренажерка Натальи Vip Gym находится недалеко от станции метро «Восток». Как она и планировала, в ней одновременно могут заниматься максимум два человека: как правило, это клиент и тренер, ну или пары. В зале площадью 35 квадратных метров есть: четыре многофункциональных тренажера, петли TRX, гантельный ряд, боксерская груша и коврики для йоги. 



Первыми новую студию протестировали клиенты с прежней работы Натальи. А потом подтянулись новички: «Клиентская база очень разношерстная. Например, есть люди с весом выше 100 кг, есть накаченные ребята, а есть и анорексики. С каждым работаем по индивидуальной программе», – рассказала Наталья. 

Фото: TUT.by 

 
 
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21-летняя минчанка Наталья Алексеенко, видимо, психанула и решила открыть в городе студию персональных тренировок, где люди могут заниматься по одному – не...
 
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