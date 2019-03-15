Британский актер Майкл Шин, которого вы можете знать по фильмам «Фрост против Никсона», «Королева» и «Сумерки», призвал отцов говорить со своими дочерьми о месячных, пишет TUT.by.



«Когда вы ходите по магазинам за продуктами для своих дочерей, знаете, какую еду они любят, верно? Но когда дело доходит до прокладок и тампонов, вы понятия не имеете, что делать. У меня у самого есть дочь. Я, как никто другой, понимаю, как сложно начать разговор об этом, но это нормально», – сказал Майкл в ролике.



Видео было записано актером в рамках рекламной кампании #Pads4Dads. Ее запустила компания Hey Girls, производящая средства для личной гигиены. Цель проекта – привлечь внимание к проблеме стигматизации репродуктивного здоровья женщин и помочь отцам преодолеть смущение при общении с дочерьми-подростками. Поэтому заканчивается видео Майкла так: «Hey Girls могут помочь отцам избежать стигматизации месячных и помочь в покупке средств личной гигиены для дочерей. Давайте не будем исключать отцов из этого разговора».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это сложно, но нормально». Актер Майкл Шин призвал отцов общаться с дочерьми о месячных Британский актер Майкл Шин, которого вы можете знать по фильмам «Фрост против Никсона», «Королева» и «Сумерки», призвал отцов говорить со своими дочерьми о...