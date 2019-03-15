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Sputnik: ГосСМИ Беларуси запретили приходить на пресс-конференцию посла России
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18 марта в Минске должна состояться пресс-конференция посла России в Беларуси Михаила Бабича, посвященная пятилетию аннексии Крыма Россией. В сети появилась информация, что, вероятно, на событии будет не многолюдно: есть версия, что беларуским государственным СМИ запретили туда приходить. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник в одной из редакций,
Кроме того, источник утверждает, что государственным беларуским СМИ также запретили писать об интервью посла России агентству РИА «Новости». Напомним, именно это интервью жестко
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18 марта в Минске должна состояться пресс-конференция посла России в Беларуси Михаила Бабича, посвященная пятилетию аннексии Крыма Россией. В сети появилась...
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