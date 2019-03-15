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Sputnik: ГосСМИ Беларуси запретили приходить на пресс-конференцию посла России

16.03.2019 11:39 — Разное | KYKY  
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18 марта в Минске должна состояться пресс-конференция посла России в Беларуси Михаила Бабича, посвященная пятилетию аннексии Крыма Россией. В сети появилась информация, что, вероятно, на событии будет не многолюдно: есть версия, что беларуским  государственным СМИ запретили туда приходить. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник в одной из редакций, пишет «Наша Нива». 

В агентстве «Sputnik Беларусь», которое организует пресс-конференцию Бабича, косвенно подтвердили эту информацию. Пресс-секретарь агентства Павел Тухто рассказал «Говорит Москва», что на данный момент на мероприятие аккредитовались только негосударственные СМИ.

Кроме того, источник утверждает, что государственным беларуским СМИ также запретили писать об интервью посла России агентству РИА «Новости». Напомним, именно это интервью жестко раскритиковал МИД Беларуси. Пресс-секретарь ведомства  Анатолий Глаз назвал посла России «подающим надежды бухгалтером» и сказал, что тот не отличает суверенное государство от одного из округов России. А заодно посоветовал Бабичу быть внимательнее к нашей стране. 

 
Теги: Минск
 
 
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18 марта в Минске должна состояться пресс-конференция посла России в Беларуси Михаила Бабича, посвященная пятилетию аннексии Крыма Россией. В сети появилась...
 
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