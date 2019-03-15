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25 лет Конституции. Горжусь тобой, Республика моя

16.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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В год 75-летия Гродненской области отмечается еще одна историческая дата - 25 лет существования Конституции и института президентства в нашей стране.

15 марта в Ивьевском центре культуры и досуга состоялось

торжественное мероприятие «Горжусь тобой, Республика моя»,

посвященное 25-летию Конституции Республики Беларусь.

25 лет Конституции. Горжусь тобой, Республика моя

В этот знаменательный день, в рамках Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!» председатель Ивьевского районного Совета депутатов Хвасько Александр Александрович вручил молодому поколению Ивьевщины главный документ гражданина страны и книги «Я гражданин Республики Беларусь».

25 лет Конституции. Горжусь тобой, Республика моя

25 лет Конституции. Горжусь тобой, Республика моя

Юлия Владимировна Драбович, первый секретарь Ивьевского районного комитета общественного объединения «Белоруский Союз молодежи», в свою очередь, вручила юношам и девушкам Конституцию Республики Беларусь.

За активную общественную деятельность, высокие показатели в, труде и преданность своему делу председатель Совета депутатов наградил памятной медалью «100 лет Ленинскому комсомолу» Александра Владимировича Касперовича, Ванду Иосифовну Бегун, Галину Михайловну Русакович, Елену Ивановну Смоляниченко и Зою Викентьевну Поживилко.

За активную общественную деятельность, высокие показатели в, труде и преданность своему делу Чеслава Ивановна Томило и Татьяна Владимировна Ярошевич были награждены памятной медалью Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси «100 годоў Камуністычнай партыі Беларусі і Беларускай ССР».

25 лет Конституции. Горжусь тобой, Республика моя

За личный вклад в патриотическое воспитание населения и активную общественную работу Грамотой Главного управления идеологической работы, и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета награжден Александр Александрович Романюк, председатель Ивьевской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира».

Грамоту Главного управления идеологической работы, и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета получила и главный бухгалтер учреждения «Редакция газеты «Ивьевский край» Светлана Францевна Бородко за плодотворный труд, профессионализм и высокие показатели в работе.

25 лет Конституции. Горжусь тобой, Республика моя

25 лет Конституции. Горжусь тобой, Республика моя

Концертная программа была подготовлена работниками Ивьевского центра культуры и досуга. Свои песни участникам и гостям мероприятия подарили: Н. Лопато, хор ветеранов труда (хормейстер О. Авдевич), лауреат областного конкурса патриотической песни П. Пирог, ансамбль аккордеонистов «Домино» ГУО «Ивьевская детская школа искусств», ученица театрального отделения ГУО «Ивьевская детская школа искусств» А. Юргелевич, лауреат областного фестиваля фольклора детский фольклорный коллектив «Жавароначки» (художественный руководитель Т. Рыбаченок), лауреат областного конкурса детского эстрадного творчества «Масты надзеі» Е. Василевская, детский танцевальный коллектив ГУО «Ивьевская детская школа искусств» (художественный руководитель М. Шидловская), фольклорный ансамбль «Вечарница» ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга» (художественный руководитель Н. Лопато), народный ансамбль народной пени “Юрацішкаўскі кірмаш, народный ансамбль народной песни “Спадчына”, Лиза и Ульяна Микулко.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. Зенкевича.

 
 
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В год 75-летия Гродненской области отмечается еще одна историческая дата - 25 лет существования Конституции и института президентства в нашей стране. 15 марта в...
 
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