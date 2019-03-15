По мнению Елисеева, это «не просто ответы Бабича на вопросы журналистов. Это ответ именно Кремля на аргументы Лукашенко по тематике российско-белорусских отношений».





«В ходе «Большого разговора» один из основных тезисов Лукашенко, который из 7-часового действа прокрутили по всем государственным телеканалам, заключался в том, что никакого субсидирования Белоруси со стороны России не происходит: «Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и никогда не будем. Когда мы это слышим, особенно я, не хочется никаких союзов».





А вот выдержка в ответ из интервью Бабича: «Но когда, начиная с 2000 года по 2010 год, уровень ежегодной финансовой поддержки Беларуси или выпадающих доходов РФ в наших экономических отношениях находился в диапазоне от сотен миллионов долларов до двух-трех миллиардов, а сейчас это уже пять-шесть миллиардов в год, правовых и финансовых возможностей хватало, чтобы обеспечить тот уровень экономической и промышленной интеграции, который мы имеем».





Иными словами, Кремль устами Бабича парировал: нет, батенька, вы — нахлебники», — пишет Елисеев.





обращает внимание, что это уже не первый случай, когда посол Бабич отвечает на основные аргументы Лукашенко по пунктам. Российский посол, пишет политолог, первый раз привел в ярость Александра Лукашенко и его окружение еще своим интервью 17 декабря 2018 года для ТАСС. Политологчто это уже не первый случай, когда посол Бабич отвечает на основные аргументы Лукашенко по пунктам. Российский посол, пишет политолог, первый раз привел в ярость Александра Лукашенко и его окружение еще своим интервью 17 декабря 2018 года для ТАСС.





Суть декабрьского интервью заключалась в ответах Кремля по всем основным аргументам Лукашенко, которые он использовал на пресс-конференции для российских журналистов.





В том декабрьском интервью Бабич наговорил больше всего неудобного и принципиального для Лукашенко, чем его предшественник Суриков за 12 лет пребывания на посту посла.





Как отмечает политолог, основные пункты Бабича/Кремля были таковы.





— Поддержка со стороны России ныне составляет $4−4,5 млрд в год. То что сейчас Лукашенко желает по газу и нефти — это дополнительные $3−4 млрд ежегодно. Это дорого, и это потребует абсолютно конкретных уступок: «это новый экономический пакет… в этой ситуации оказывать поддержку по каким-то понятийным сырьевым моделям просто невозможно». И ещё яснее: «ресурс поддержки… в сырьевых формах дотаций себя исчерпал».





— Постоянные отсылки к «неравным условиям», «экономической дискриминации» — неуместны, «в последнее время мы заигрались с этими словами и начинаем выхолащивать суть этого понятия». Лукашенко следует прекратить эти манипуляции на своём, а тем более на российском информационном поле: «необходимо избавиться от разного рода манипуляций общественным мнением».





— Цены газа для Беларуси по цене для Смоленска в рамках Евразийского экономического союза не может быть в принципе, потому что «в России работает сложная модель перекрестного субсидирования… и вот эта перекрестная модель в рамках российского законодательства формирует цену в Смоленске $70. Но это не значит, что такова ее себестоимость».





— Налоговый манёвр в нефтяном секторе — «суверенное право РФ», и обязанности компенсировать Беларуси нет. Россия намерена возмещать деньги своим НПЗ в рамках модели «отрицательного акциза», но к Беларуси она автоматически применена быть не может, потому что у Беларуси свои налоговые, таможенные, тарифные, акцизные правила. Чтобы претендовать на модель для российских предприятий, Беларуси придётся унифицировать эти режимы (то что прописано в Договоре 1999 года).





— Никакого дисбаланса во взаимной торговле в связи с ограничениями со стороны Москвы нет: если вычесть стоимость энергоресурсов, то экспорт из 140-миллионной России в Беларусь меньше, чем импорт из 9.5 миллионной Беларуси: «не просто нет дисбаланса, а есть отрицательное сальдо для российских производителей.»





— Негоже белорусским чиновникам искажать информацию, надо бы им это впредь не делать: «на союзном Совмине в Бресте из уст заместителя министра иностранных дел прозвучало, что якобы 55 белорусских предприятий на текущий момент полностью закрыты для поставок, а 18 — закрыты частично… Все проверили. Выяснилось, что всего три предприятия закрыты полностью и семь — частично».





— Через лет 5-7 Россия сможет сама удовлетворить потребности в молочной продукции, и тогда белорусский экспорт накроется: «у кого в России сможет подняться рука на собственного производителя в пользу пусть братского, но иностранного государства?»





— Давать белорусским предприятиям доступ к рынку госзакупок в рамках заказов рос военного ведомства не будут: «что касается Гособоронзаказа, то это защищенная статья расходов во всем мире… в этом вопросе никакие эксперименты не уместны».





Теперь что ожидается от Беларуси, вернее от так называемого «гаранта независимости» (как прямым текстом, так и между строк):





— Согласовать с Россией размеры акцизов на табачную продукцию: «российский бюджет недополучает миллионы долларов»;





— Прекратить реэкспорт западной санкционной продукции;





— Пустить российский капитал в молочную промышленность;





— Провести ревизию совместных промышленных проектов, поскольку прежний список (МАЗ / КАМАЗ и др.) уже устарел и не актуален;





— Провести инвентаризацию Договора о союзном государстве 1999 года и определиться с дорожным планом по унификации таможенной, налоговой, денежно-кредитной политики, если хочется получить значительных компенсаций: «надо определиться, в какой модели мы развиваемся: либо по правилам Союзного государства, либо по правилам ЕАЭС».





Политолог подытоживает:





«Выходит, что планомерное опровержение Кремлём аргументов Лукашенко с проводимых им больших пресс-конференций становятся регулярной данностью. Да ещё и в период президентской кампании, когда большие конференции и популизм особо в цене. Реакция Лукашенко не заставила себя долго ждать».







