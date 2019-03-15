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«Кремль устами Бабича парировал: нет, батенька, вы — нахлебники»
Интервью Бабича для агентства РИА Новости «стало ответами Кремля на аргументы Лукашенко, озвученные им 1 марта в ходе так называемого «Большого разговора», — пишет политолог Андрей Елисеев.
фото kremlin.ru
По мнению Елисеева, это «не просто ответы Бабича на вопросы журналистов. Это ответ именно Кремля на аргументы Лукашенко по тематике российско-белорусских отношений».
«В ходе «Большого разговора» один из основных тезисов Лукашенко, который из 7-часового действа прокрутили по всем государственным телеканалам, заключался в том, что никакого субсидирования Белоруси со стороны России не происходит: «Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и никогда не будем. Когда мы это слышим, особенно я, не хочется никаких союзов».
А вот выдержка в ответ из интервью Бабича: «Но когда, начиная с 2000 года по 2010 год, уровень ежегодной финансовой поддержки Беларуси или выпадающих доходов РФ в наших экономических отношениях находился в диапазоне от сотен миллионов долларов до двух-трех миллиардов, а сейчас это уже пять-шесть миллиардов в год, правовых и финансовых возможностей хватало, чтобы обеспечить тот уровень экономической и промышленной интеграции, который мы имеем».
Иными словами, Кремль устами Бабича парировал: нет, батенька, вы — нахлебники», — пишет Елисеев.
Политолог
Суть декабрьского интервью заключалась в ответах Кремля по всем основным аргументам Лукашенко, которые он использовал на пресс-конференции для российских журналистов.
В том декабрьском интервью Бабич наговорил больше всего неудобного и принципиального для Лукашенко, чем его предшественник Суриков за 12 лет пребывания на посту посла.
Как отмечает политолог, основные пункты Бабича/Кремля были таковы.
— Поддержка со стороны России ныне составляет $4−4,5 млрд в год. То что сейчас Лукашенко желает по газу и нефти — это дополнительные $3−4 млрд ежегодно. Это дорого, и это потребует абсолютно конкретных уступок: «это новый экономический пакет… в этой ситуации оказывать поддержку по каким-то понятийным сырьевым моделям просто невозможно». И ещё яснее: «ресурс поддержки… в сырьевых формах дотаций себя исчерпал».
— Постоянные отсылки к «неравным условиям», «экономической дискриминации» — неуместны, «в последнее время мы заигрались с этими словами и начинаем выхолащивать суть этого понятия». Лукашенко следует прекратить эти манипуляции на своём, а тем более на российском информационном поле: «необходимо избавиться от разного рода манипуляций общественным мнением».
— Цены газа для Беларуси по цене для Смоленска в рамках Евразийского экономического союза не может быть в принципе, потому что «в России работает сложная модель перекрестного субсидирования… и вот эта перекрестная модель в рамках российского законодательства формирует цену в Смоленске $70. Но это не значит, что такова ее себестоимость».
— Налоговый манёвр в нефтяном секторе — «суверенное право РФ», и обязанности компенсировать Беларуси нет. Россия намерена возмещать деньги своим НПЗ в рамках модели «отрицательного акциза», но к Беларуси она автоматически применена быть не может, потому что у Беларуси свои налоговые, таможенные, тарифные, акцизные правила. Чтобы претендовать на модель для российских предприятий, Беларуси придётся унифицировать эти режимы (то что прописано в Договоре 1999 года).
— Никакого дисбаланса во взаимной торговле в связи с ограничениями со стороны Москвы нет: если вычесть стоимость энергоресурсов, то экспорт из 140-миллионной России в Беларусь меньше, чем импорт из 9.5 миллионной Беларуси: «не просто нет дисбаланса, а есть отрицательное сальдо для российских производителей.»
— Негоже белорусским чиновникам искажать информацию, надо бы им это впредь не делать: «на союзном Совмине в Бресте из уст заместителя министра иностранных дел прозвучало, что якобы 55 белорусских предприятий на текущий момент полностью закрыты для поставок, а 18 — закрыты частично… Все проверили. Выяснилось, что всего три предприятия закрыты полностью и семь — частично».
— Через лет 5-7 Россия сможет сама удовлетворить потребности в молочной продукции, и тогда белорусский экспорт накроется: «у кого в России сможет подняться рука на собственного производителя в пользу пусть братского, но иностранного государства?»
— Давать белорусским предприятиям доступ к рынку госзакупок в рамках заказов рос военного ведомства не будут: «что касается Гособоронзаказа, то это защищенная статья расходов во всем мире… в этом вопросе никакие эксперименты не уместны».
Теперь что ожидается от Беларуси, вернее от так называемого «гаранта независимости» (как прямым текстом, так и между строк):
— Согласовать с Россией размеры акцизов на табачную продукцию: «российский бюджет недополучает миллионы долларов»;
— Прекратить реэкспорт западной санкционной продукции;
— Пустить российский капитал в молочную промышленность;
— Провести ревизию совместных промышленных проектов, поскольку прежний список (МАЗ / КАМАЗ и др.) уже устарел и не актуален;
— Провести инвентаризацию Договора о союзном государстве 1999 года и определиться с дорожным планом по унификации таможенной, налоговой, денежно-кредитной политики, если хочется получить значительных компенсаций: «надо определиться, в какой модели мы развиваемся: либо по правилам Союзного государства, либо по правилам ЕАЭС».
Политолог подытоживает:
«Выходит, что планомерное опровержение Кремлём аргументов Лукашенко с проводимых им больших пресс-конференций становятся регулярной данностью. Да ещё и в период президентской кампании, когда большие конференции и популизм особо в цене. Реакция Лукашенко не заставила себя долго ждать».
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Интервью Бабича для агентства РИА Новости «стало ответами Кремля на аргументы Лукашенко, озвученные им 1 марта в ходе так называемого «Большого разговора», —...
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