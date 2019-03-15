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Россельхознадзор снял санкции с шести белорусских предприятий

16.03.2019 12:24 — Разное | Партизан  
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Шесть белорусских предприятий получили разрешение от Россельхознадзора на поставки отдельных видов продукции на российский рынок. О снятии временных ограничений с 6 предприятий сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Россельхознадзор снял ограничения на поставки отдельных видов продукции с шести белорусских предприятий:
 
ООО «Праймилк» – сухой молочной продукции;

Филиалы «Осиповичский» и «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» - сухой молочной продукции. 

ПУП «Мстиславльмолоко» - сыров; 

ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» – сыров, масла;

ОАО «Ошмянский мясокомбинат» - за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине ограничений по АЧС. 
 
Теперь они могут продукцию в Россию поставлять при условии, что она выработана с 16 марта и сопровождается электронным ветеринарным сертификатом, уточнили в Россельхознадзоре.

 
 
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Шесть белорусских предприятий получили разрешение от Россельхознадзора на поставки отдельных видов продукции на российский рынок. О снятии временных...
 
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