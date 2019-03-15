|
Россельхознадзор снял санкции с шести белорусских предприятий
Шесть белорусских предприятий получили разрешение от Россельхознадзора на поставки отдельных видов продукции на российский рынок. О снятии временных ограничений с 6 предприятий
Россельхознадзор снял ограничения на поставки отдельных видов продукции с
ООО «Праймилк» – сухой молочной продукции;
Филиалы «Осиповичский» и «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» - сухой молочной продукции.
ПУП «Мстиславльмолоко» - сыров;
ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» – сыров, масла;
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» - за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине ограничений по АЧС.
Теперь они могут продукцию в Россию поставлять при условии, что она выработана с 16 марта и сопровождается электронным ветеринарным сертификатом, уточнили в Россельхознадзоре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть белорусских предприятий получили разрешение от Россельхознадзора на поставки отдельных видов продукции на российский рынок. О снятии временных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)