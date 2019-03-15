Россельхознадзор снял санкции с шести белорусских предприятий

шести белорусских предприятий: Россельхознадзор снял ограничения на поставки отдельных видов продукции с

ООО «Праймилк» – сухой молочной продукции;





Филиалы «Осиповичский» и «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» - сухой молочной продукции.





ПУП «Мстиславльмолоко» - сыров;





ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» – сыров, масла;





ОАО «Ошмянский мясокомбинат» - за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине ограничений по АЧС.

Теперь они могут продукцию в Россию поставлять при условии, что она выработана с 16 марта и сопровождается электронным ветеринарным сертификатом, уточнили в Россельхознадзоре.