Легендарные хиты Высоцкого, Окуджавы и др. в концертной программе «Барды нового века»

Дуэту бардов из Минска Вадим Мезецкий и Сергей Антонов исполнилось 10 лет. Они лауреаты многочисленных Международных фестивалей в России, Польше, Украине, Хорватии и Беларуси. Они по праву являются исполнителями нового уровня классической бардовской песни таких любимых авторов как В.Высоцкий, Б.Окуджава, Ю.Визбор, А.Крупп и др. В. Мезецкий и С. Антонов являются авторами новых песен, завоевавших признание зрителей и специалистов.





Живой звук их гитар, мастерское исполнение на два голоса на русском, белорусском, украинском и польском языках никогда не оставляют равнодушных в зале.









За долгие годы совместного творчества этот дуэт стал постоянным участником и организатором многих широко известных творческих проектов, таких как Республиканский фестиваль «Александрия», Международный фестиваль «Большая Бард-рыбалка», Творческое объединение «Своя среда», ежегодный фестиваль в Польше «Herbata u Bułata», и т.д.





Встреча с этим дуэтом это разговор по душам на вечные темы языком современной песни. Это утверждение, что связь поколений в авторской песне не прерывна. Это попытка осознания места вечных ценностей в современном мире.

К/З «Верхний город» (пл. Свободы 23а)

Начало в 19.00

Билеты от 8 до 14 руб.

Контактная информация +375(44) 577-39-24; 8-017-327-39-44

Информационный партнер концерта «Альфа-радио»



