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Легендарные хиты Высоцкого, Окуджавы и др. в концертной программе «Барды нового века»

16.03.2019 12:18 — Разное | Партизан  
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Легендарные хиты В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, А. Круппа и др. в концертной программе «Барды нового века», в исполнении знаменитого дуэта авторов-исполнителей Вадима Мезецкого и Сергея Антонова.

Легендарные хиты Высоцкого, Окуджавы и др. в концертной программе «Барды нового века»
Дуэту бардов из Минска Вадим Мезецкий и Сергей Антонов исполнилось 10 лет. Они лауреаты многочисленных Международных фестивалей в России, Польше, Украине, Хорватии и Беларуси. Они по праву являются исполнителями нового уровня классической бардовской песни таких любимых авторов как В.Высоцкий, Б.Окуджава, Ю.Визбор, А.Крупп и др. В. Мезецкий и С. Антонов являются авторами новых песен, завоевавших признание зрителей и специалистов. 

Живой звук их гитар, мастерское исполнение на два голоса на русском, белорусском, украинском и польском языках никогда не оставляют равнодушных в зале.

 

За долгие годы совместного творчества этот дуэт стал постоянным участником и организатором многих широко известных творческих проектов, таких как Республиканский фестиваль «Александрия», Международный фестиваль «Большая Бард-рыбалка», Творческое объединение «Своя среда», ежегодный фестиваль в Польше «Herbata u Bułata», и т.д. 

Встреча с этим дуэтом это разговор по душам на вечные темы языком современной песни. Это утверждение, что связь поколений в авторской песне не прерывна. Это попытка осознания места вечных ценностей в современном мире.
 
К/З «Верхний город» (пл. Свободы 23а)
Начало в 19.00
Билеты от 8 до 14 руб.
Контактная информация +375(44) 577-39-24; 8-017-327-39-44
Информационный партнер концерта «Альфа-радио»


 
Теги: Минск
 
 
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Легендарные хиты В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, А. Круппа и др. в концертной программе «Барды нового века», в исполнении знаменитого дуэта...
 
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