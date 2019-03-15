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«Угрозы в регионе нет». В гомельском облздраве прокомментировали детские смерти от менингита

16.03.2019 12:11 — Разное | Партизан  
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Смерть двухлетнего малыша в Гомельской областной клинической больнице многих повергла в шок.



Главный вопрос: почему в современной больнице умер ребенок, не получавший помощи в течение нескольких часов, хотя еще в приемном покое у него заподозрили менингит?

— Ситуация рассматривается комиссионно в установленном порядке. Комиссией дается объективная оценка действиям специалистов, по результатам оценки принимается управленческое решение. При наличии виновных они наказываются. Вся ситуация на контроле у министерства, — ответил на вопрос TUT.BY во время прямой телефонной линии заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко, пишет tut.by

— За последний месяц в Гомеле зафиксированы две детские смерти от менингита. Жители города беспокоятся.

— Никакой угрозы ни для детей, ни для взрослых в регионе нет. Достаточно всем, как обычно, соблюдать общие правила гигиены.


 
Теги: Гомель
 
 
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Смерть двухлетнего малыша в Гомельской областной клинической больнице многих повергла в шок.
 
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