У лучшего велогонщика Беларуси Василия Кириенко есть проблема: обнаружены сердечные аномалии





Team Sky





Как пояснил врач команды Иниьго Сарриеги, во время традиционного для клуба кардиообследования у Кириенко обнаружены некоторые аномалия.





«Сейчас Василий проходит курс лечения. Кириенко не сможет выступать в гонках, пока мы не получим результаты», — сказал Сарриеги.





Тренер Хавьер Артетче при этом заявил, что белорус намерен продолжить свою карьеру.





«Врачи попросили нас воздержаться от соревнований на некоторый период времени. Сейчас они следят, как идет восстановление Василия. Мы хотим, чтобы он был готов на 100%», — отметил Артетче.









Василий Кириенко является чемпионом мира в гонке с раздельным стартом на шоссе и в гонке по очкам на треке. Он принимал участие во всех самых престижных многодневках мира — «Тур де Франс», «Вуэльта Испания» и «Джиро д`Италия».



