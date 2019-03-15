Швейцарцы купили белорусского производителя монтажных пен

Как сказано в пресс-релизе, данная покупка позволит Sika углубить компетенцию в области производства полиуретановых пен, увеличить портфель реализуемых продуктов, укрепить уже существующую и развить потенциальную дилерскую сеть.

Сделка принесет концерну дополнительные 23 млн швейцарских франков годового оборота. Она также расширит возможности для реализации продукции на рынках стран Восточной Европы.

Отмечается, что нынешняя покупка дополняет недавнюю сделку Sika по приобретению контрольного пакета швейцарской компании Polypag, тоже специализирующейся на производстве полиуретановых систем.

Как сказано на сайте «БелИНЭКО», компания основана в 2008 году в СЭЗ «Брест». Она осуществляет полный цикл производства монтажной пены и жестких пенополиуретанов и работает на рынках Беларуси, России, Казахстана и Украины.

Концерн Sika AG основан в 1910 году. Занимается разработкой технологий и производством продуктов для строительной и автомобильной отраслей. Основные направления – герметизация, склеивание, шумоизоляция, усиление и защита несущих конструкций.





В состав входят предприятия, научные лаборатории, центры техподдержки и торговые представительства более чем в 100 странах мира. Насчитывает свыше 20 тысяч сотрудников, оборот в 2018 году составил 7,09 млрд швейцарских франков.