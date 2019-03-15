|
Швейцарцы купили белорусского производителя монтажных пен
Швейцарский химический концерн Sika AG подписал cоглашение о приобретении белорусской компании «БелИНЭКО» – производителя монтажных пен и жестких полиуретанов. Сделка должна быть еще одобрена антимонопольным органом.
Как сказано в пресс-релизе, данная покупка позволит Sika углубить компетенцию в области производства полиуретановых пен, увеличить портфель реализуемых продуктов, укрепить уже существующую и развить потенциальную дилерскую сеть.
Сделка принесет концерну дополнительные 23 млн швейцарских франков годового оборота. Она также расширит возможности для реализации продукции на рынках стран Восточной Европы.
Отмечается, что нынешняя покупка дополняет недавнюю сделку Sika по приобретению контрольного пакета швейцарской компании Polypag, тоже специализирующейся на производстве полиуретановых систем.
Как сказано на сайте «БелИНЭКО», компания основана в 2008 году в СЭЗ «Брест». Она осуществляет полный цикл производства монтажной пены и жестких пенополиуретанов и работает на рынках Беларуси, России, Казахстана и Украины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцарский химический концерн Sika AG подписал cоглашение о приобретении белорусской компании «БелИНЭКО» – производителя монтажных пен и жестких полиуретанов....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)