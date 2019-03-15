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Договорился с прокурором: за контрабанду крупной партии сигарет белорусский дальнобойщик получил в Украине минимальное наказание

16.03.2019 11:45 — Разное | Партизан  
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Ратновский районный суд Волынской области признал гражданина Беларуси виновным в незаконной транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров и наказал его штрафом.

Договорился с прокурором: за контрабанду крупной партии сигарет белорусский дальнобойщик получил в Украине минимальное наказание
Фото: dpsu.gov.ua
Белорус пытался транзитом через Украину провезти в Польшу 80 тысяч пачек сигарет производства Гродненской фабрики «Неман» на сумму свыше $75 тыс.

Белорусского дальнобойщика задержали пограничники в пункте пропуска «Доманово» 3 февраля текущего года, когда он на грузовике DAF с полуприцепом пытался въехать в Украину со стороны России. По сообщению пресс-службы Государственной погранслужбы, пограничники «заблаговременно получили информацию от Северного регионального управления о возможном незаконном перемещении с территории РФ транзитом через Украину контрабанды табачных изделий». Поэтому фуру подвергли углубленному досмотру. По документам белорус вез тару для цветов, однако во время обыска в прицепе  правоохранители обнаружили  160 коробок сигарет с акцизными марками Беларуси. Всего 30 тыс. пачек сигарет марки NZ  и 50 тыс. марки «Фест». Незаконный груз оценили в 2 млн. гривен.



Водителю повезло дважды. Уголовное дело против него возбудили не за контрабанду, и тогда бы речь шла о реальном лишении свободы, а  по ч. 1 ст. 204 (незаконная транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины. Санкция этой статьи -- штраф от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконных товаров. Конфискация транспортного средства этой статьей не предусмотрена. 

Также правонарушитель воспользовался лояльностью украинского законодательства и заключил с прокурором досудебное соглашение о полном признании вины с определением наказания в виде минимального штрафа – 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85 тыс. гривен (чуть более $3 тыс.).
В данном случае суду оставалось приговором утвердить договоренности сторон. Что и было сделано. 



При этом украинская Фемида учла обстоятельства, смягчающие наказание: искреннее раскаяние белоруса, активное способствование раскрытию преступления, то, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался и положительно характеризуется по месту жительства. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 
Сигареты в 160  коробках с надписью «Гродненская табачная фабрика «Неман» суд постановил конфисковать и уничтожить.

Кстати

Контрабандный поток белорусских сигарет через Украину и далее в страны ЕС не ослабевает. Ночью 3 марта в Одесской области межведомственная группа из оперативников погранслужбы, СБУ и таможни  на автодороге Киев - Одесса задержала фуру DAF, в которой перевозились 136 тыс. пачек белорусских сигарет. По предварительным оценкам, стоимость груза составляет более 4 млн. гривен. Как сообщает пресс-служба пограничного ведомства, «мероприятия по установлению путей попадания сигарет на территорию Украины продолжаются».

Фото: dpsu.gov.ua
 
 
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Ратновский районный суд Волынской области признал гражданина Беларуси виновным в незаконной транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров и наказал его...
 
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