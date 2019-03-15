Договорился с прокурором: за контрабанду крупной партии сигарет белорусский дальнобойщик получил в Украине минимальное наказание

Белорус пытался транзитом через Украину провезти в Польшу 80 тысяч пачек сигарет производства Гродненской фабрики «Неман» на сумму свыше $75 тыс.





Белорусского дальнобойщика задержали пограничники в пункте пропуска «Доманово» 3 февраля текущего года, когда он на грузовике DAF с полуприцепом пытался въехать в Украину со стороны России. По сообщению пресс-службы Государственной погранслужбы, пограничники «заблаговременно получили информацию от Северного регионального управления о возможном незаконном перемещении с территории РФ транзитом через Украину контрабанды табачных изделий». Поэтому фуру подвергли углубленному досмотру. По документам белорус вез тару для цветов, однако во время обыска в прицепе правоохранители обнаружили 160 коробок сигарет с акцизными марками Беларуси. Всего 30 тыс. пачек сигарет марки NZ и 50 тыс. марки «Фест». Незаконный груз оценили в 2 млн. гривен.













Водителю повезло дважды. Уголовное дело против него возбудили не за контрабанду, и тогда бы речь шла о реальном лишении свободы, а по ч. 1 ст. 204 (незаконная транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины. Санкция этой статьи -- штраф от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконных товаров. Конфискация транспортного средства этой статьей не предусмотрена.





Также правонарушитель воспользовался лояльностью украинского законодательства и заключил с прокурором досудебное соглашение о полном признании вины с определением наказания в виде минимального штрафа – 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85 тыс. гривен (чуть более $3 тыс.).

В данном случае суду оставалось приговором утвердить договоренности сторон. Что и было сделано.













При этом украинская Фемида учла обстоятельства, смягчающие наказание: искреннее раскаяние белоруса, активное способствование раскрытию преступления, то, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался и положительно характеризуется по месту жительства. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Сигареты в 160 коробках с надписью «Гродненская табачная фабрика «Неман» суд постановил конфисковать и уничтожить.

Кстати

сообщает пресс-служба пограничного ведомства, «мероприятия по установлению путей попадания сигарет на территорию Украины продолжаются». Контрабандный поток белорусских сигарет через Украину и далее в страны ЕС не ослабевает. Ночью 3 марта в Одесской области межведомственная группа из оперативников погранслужбы, СБУ и таможни на автодороге Киев - Одесса задержала фуру DAF, в которой перевозились 136 тыс. пачек белорусских сигарет. По предварительным оценкам, стоимость груза составляет более 4 млн. гривен. Какпограничного ведомства, «мероприятия по установлению путей попадания сигарет на территорию Украины продолжаются».





Фото: dpsu.gov.ua